Romaria das Crianças leva pequenos devotos às ruas de Belém neste domingo (19)

Ainda nas celebrações da quadra nazarena, na manhã deste domingo (19) é a vez dos pequenos devotos tomarem as ruas na 33ª Romaria das Crianças. Esta é a décima procissão oficial do Círio e, segundo a diretoria da festa, deve reunir mais de 350 mil pessoas, em um percurso de 2,9 km.

O cortejo partiu da Praça Santuário após a missa das 7h, presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Julio Endi Akamine. A romaria começou às 8h33. Ana Lívia e Lucas Garcia, pais da Ester Garcia, de 3 anos, acompanharam a romaria. A pequena devota participa do 1° Círio das Crianças. Ela superou a Covid e os pais foram agradecer pela graça alcançada.

“Esse é o primeiro Círio dela. Estamos pagando uma promessa”, disse Lucas. “Ela, na verdade, é uma sobrevivente. Ela teve complicações de covid. Ela já nasceu com covid. A gente teve uma batalha muito intensa. Passou uma semana na UTI, entre a vida e a morte. E a gente, aqui, é só gratidão pela intercessão de Nossa Senhora junto a Jesus para ter o nosso milagre aqui com a gente”, disse ele, ao lado da Ana Lívia Garcia, de 26 anos.

Lucas disse que fomentar esse sentimento de amor, de religião, é importante para nutrir esse caráter de valores na criança. "É sempre bom estar alimentando isso", afirmou. O trajeto segue pela Avenida Nazaré, Travessa 14 de Março, Avenida Governador José Malcher, Travessa Dr. Moraes e retorna à Praça Santuário. A Imagem Peregrina é conduzida no carro da Romaria das Crianças, com decoração de Vando Nascimento, acompanhada por carros dos Anjos e barcas com integrantes da Guarda Mirim de Nazaré.

A jornalista Giordanna Pinheiro e seu companheiro, Arthur Braz, acompanharam a romaria ao lado da filha, Isabela. “Desde que eu descobri que eu estava grávida, a conversa que eu e o Arthur tínhamos é que queríamos criar a Isabela em um lar cristão. Que ela crescesse sabendo a importância do Catolicismo, principalmente porque moramos em uma cidade que vive o Círio o ano todo, não só em outubro”, contou Giordanna.

Ela disse que o Círio das Crianças é especial porque não tem “todo aquele sufoco do Círio em si". Também é especial principalmente por ser o primeiro Círio da Isabela. "Se Deus quiser, vamos trazer ela em muitos Círios e, no futuro, ela vai trazer os filhos dela”, afirmou. A criança estava vestida de anjinho.

Acompanhar essa romaria é uma tradição da família de Giordanna. ”Todo ano todo mundo vem. Este ano a gente veio com um grupo de amigos e a minha família para doar pipoca, bombom, e é muito gratificante. Nossa Senhora intercede tanto por nós, e por tudo que Deus faz na nossa vida, que tudo o que a gente faz é o mínimo

Karla Sena, da Diretoria da Festa de Nazaré e da organização da procissão, falou sobre mais essa programação do Círio 2025. "A romaria começou a ser organizada no início do ano. É uma romaria bem alegre, bem feliz, nos preocupamos com a catequese dessas crianças, com a evangelização e toda a parte de acolhimento, tanto das guardas mirins, a banda marcial que a gente traz de Benevides, que é formada por jovens e crianças", disse.

Tem, também, a questão da segurança dos pequenos - as crianças recebem uma identificação. "A gente faz um trabalho de segurança para que não tenha desaparecimento, perda. A Guarda de Nazaré nos apoia nesse sentido", afirmou Karla Sena O padre Francisco Assis de Oliveira, reitor da Basílica Santuário de Nazaré, falou sobre a importância das crianças cultivarem o amor por Maria. "É uma questão de continuidade. As crianças vão observando os pais. A gente vê isso até nas outras romarias", disse. "Em vários lugares por onde passamos vimos bebezinhos nos braços dos pais e os pais estendendo as mãozinhas (das crianças) na direção da imagem. A gente vê isso como algo muito especial, que faz com que as crianças descubram a beleza de ter essa devoção a Nossa Senhora", acrescentou o padre Assis.

Participam da procissão crianças de projetos sociais da Basílica Santuário, escolas e paróquias. Durante o trajeto, as crianças recebem pulseiras de identificação fornecidas pela Guarda de Nazaré. A animação fica por conta de grupos musicais e corais infantis, além da Banda Marcial Centro Martino Beltrame, de Benevides, sob regência do maestro Amaury Piedade.