Romaria das Crianças 2025: veja programação da 10ª procissão oficial da quadra nazarena

A 33ª edição da Romaria das Crianças será realizada neste domingo,19, em Belém, reunindo fé, tradição e emoção em uma caminhada especial dedicada aos pequenos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. A saída está marcada para 8h, da Praça Santuário, logo após a missa das 7h, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém.

Essa é a décima procissão oficial da quadra nazarena e reúne todos os anos milhares de crianças, acompanhadas por familiares e idosos, em um dos momentos mais delicados e emocionantes da festividade.

Percurso e duração da procissão

O trajeto da Romaria das Crianças 2025 será de aproximadamente 2,9 km, percorrendo as seguintes vias: Avenida Nazaré, Travessa 14 de Março, Avenida Governador José Malcher, Travessa Dr. Moraes e retorno à Avenida Nazaré, finalizando na Praça Santuário.

De acordo com Mário Tuma Jr., diretor de procissões do Círio, a caminhada deve durar cerca de duas horas. “É uma romaria muito colorida e tranquila, em que todos caminham juntos, sem tumultos, permitindo que cada participante se aproxime de Nossa Senhora”, explica.

Estrutura e segurança

A Imagem Peregrina será conduzida em um carro especialmente decorado por Vando Nascimento, acompanhada por quatro carros dos Anjos, símbolos tradicionais da Grande Procissão do Círio, e três barcas com crianças da Guarda Mirim de Nazaré. Também participarão alunos de projetos sociais da Basílica, escolas e paróquias da capital.

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a expectativa é reunir cerca de 350 mil pessoas, entre crianças e adultos. A primeira Romaria das Crianças ocorreu em 1990 e reuniu 1.500 participantes.

A organização do evento é feita desde março por uma comissão formada pelo Padre Francisco Assis, reitor da Basílica Santuário, em parceria com a DFN, a Catequese, a Pastoral da Acolhida e a Guarda de Nazaré. “Haverá acolhimento para crianças perdidas, apoio aos Guardas Mirins, pontos de doação de água e atendimento médico”, destacam Karla Sena e Josyane Carla Araújo, integrantes da comissão organizadora.

Crianças receberão pulseiras de identificação fornecidas pela Guarda de Nazaré, e qualquer criança perdida deverá ser encaminhada à Concha Acústica da Praça Santuário, onde haverá uma equipe de pedagogos e psicólogos para o acolhimento.

Música e momentos de fé

Durante o percurso, a caminhada será acompanhada por minicarros sonoros e grupos musicais. Entre as apresentações confirmadas estão o grupo Adorar Jesus, o coral da catequese da Basílica Santuário e o coral da Paróquia Santa Cruz.

A animação musical contará também com a Banda Marcial Centro Martino Beltrame, de Benevides, regida pelo maestro Amaury Piedade, composta por alunos e ex-alunos da Escola Estadual Santa Maria Bertilla e por jovens da comunidade local.

O encerramento da romaria será marcado por um momento de oração e fé, com a oração do Terço Mariano e a leitura de salmos por uma criança, simbolizando a pureza e a devoção que marcam a Romaria das Crianças.

Serviço:

Romaria das Crianças 2025

Data: Domingo, 19 de outubro

Horário: Saída às 8h (após missa das 7h)

Local de saída: Praça Santuário