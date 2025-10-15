Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Romaria da Juventude 2025: veja o percurso da procissão que será neste sábado, em Belém

Com o tema “Com Maria, Nossa Mãe e Rainha, Caminhamos com Cristo, nossa Esperança”, a Romaria da Juventude é organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN)

Laura Serejo*
fonte

Romaria da Juventude, em 2024 (Foto: Divulgação / Rosana Pinto - Ascom DFN)

A 23ª edição da Romaria da Juventude, uma das procissões do Círio de Nazaré 2025, será realizada neste sábado (18), a expectativa é reunir 60 mil jovens pelas ruas de Belém. A saída está marcada para às 16h, da Paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Cremação, com destino à Praça Santuário, em Nazaré.

Antes da caminhada, às 15h, haverá a missa de envio, presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo de Macapá (AP). O percurso de 5,4 km inclui as avenidas Alcindo Cacela e Nazaré, além da travessa Padre Eutíquio e da rua Gama Abreu, com duração prevista de 2h30. O encerramento está programado para às 18h30, com missa presidida por Dom Francisco Biasin, bispo emérito de Barra do Piraí–Volta Redonda (RJ).

Com o tema “Com Maria, Nossa Mãe e Rainha, Caminhamos com Cristo, nossa Esperança”, a Romaria da Juventude é organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em parceria com paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém. Este ano, a decoração do carro berlinda será assinada pela artista Simone Cosme.

Juventude e fé em movimento

Criada em 2001, a Romaria da Juventude nasceu na Comunidade São Brás e se consolidou como um dos momentos mais vibrantes da quadra nazarena. É também uma das duas procissões oficiais do Círio que mudam de percurso a cada edição, destacando o protagonismo juvenil dentro da Igreja.

Para Mário Tuma Jr., diretor de procissões da DFN, o evento simboliza a renovação da fé e a devoção dos jovens paraenses.

“A Romaria da Juventude é sempre um dos momentos mais emocionantes da quadra. Ver milhares de jovens caminhando com alegria, fé e respeito pelas ruas de Belém é um sinal forte de esperança para a nossa Igreja e para a sociedade. Eles mostram que a devoção a Nossa Senhora de Nazaré está viva e em constante renovação”, destaca o diretor.

Serviço — Romaria da Juventude 2025

  •  Data: Sábado, 18 de outubro
  •  Missa de envio: 15h, na Paróquia de São Miguel Arcanjo (Cremação)
  • Saída da procissão: 16h
  •  Chegada e missa de encerramento: 18h30, na Praça Santuário
Palavras-chave

romaria da juventude

círio 2025

Círio 2025
.
