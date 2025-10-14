Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ciclo Romaria 2025: confira o trajeto da procissão que será neste sábado (18)

Procissão sobre duas rodas é uma das mais animadas do Círio de Nazaré e vai premiar grupos e bicicletas decoradas

Laura Serejo*
fonte

Procissão sobre duas rodas é uma das mais animadas do Círio de Nazaré (Foto: Divulgação / Rosana Pinto)

A Ciclo Romaria 2025, oitava romaria oficial do Círio de Nazaré, será realizada neste sábado (18 de outubro), a partir das 8h, com saída da Praça Santuário, em Belém. O evento, que celebra a fé sobre duas rodas, deve reunir cerca de 16 mil ciclistas e devotos em um percurso de 14 quilômetros pelas principais avenidas da capital paraense.

Percurso

O trajeto levará os ciclistas por importantes vias de Belém, passando pelas avenidas Nazaré, José Bonifácio, José Malcher, Alcindo Cacela, Conselheiro Furtado e Generalíssimo Deodoro, além de travessas como a 9 de Janeiro, Antônio Barreto, Dr. Moraes, Serzedelo Corrêa e Quintino Bocaiúva. O retorno ocorre pela avenida Nazaré até o ponto de partida, onde a procissão será encerrada após cerca de duas horas de pedalada.

Criada em 2004, a Ciclo Romaria nasceu de um pedido da Federação dos Ciclistas do Estado do Pará e da Associação dos Ciclistas de Icoaraci. Desde então, se consolidou como um dos momentos mais esperados do calendário do Círio. A decoração do carro berlinda será assinada pela artista Simone Cosme.

Premiação valoriza criatividade e espírito de grupo

Além da celebração da fé, a Ciclo Romaria também reserva momentos de descontração e criatividade. A bicicleta com a melhor decoração, inspirada em Nossa Senhora de Nazaré, será premiada, assim como os dois grupos de pedal mais animados e com maior número de integrantes. Os vencedores receberão bicicletas novas, entregues pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

“A Ciclo Romaria é um momento muito especial, que une fé, esporte e devoção. Todos os anos, vemos famílias inteiras e grupos de amigos se reunirem para pedalar com alegria e respeito, celebrando a fé nazarena de uma forma única”, destaca Mário Tuma Jr., diretor de procissões da DFN.

Serviço – Ciclo Romaria 2025

  • Data: sábado, 18 de outubro
  • Horário: 8h
  • Local de saída: Praça Santuário, Belém

 *Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)    

Belém
.
