Fé, união e agradecimento marcam histórias de famílias na Romaria das Crianças

Neste domingo, 19 de outubro, milhares de famílias se reúnem durante a 33ª Romaria das Crianças para ver seus pequenos vestidos de anjos, santos ou anjinhas, em uma celebração que transmite a devoção a Nossa Senhora de Nazaré para as novas gerações. Nesta procissão, a Imagem Peregrina é conduzida no carro da Romaria das Crianças, acompanhada por mais quatro carros de Anjos e três barcas.

Uma das famílias que vão viver esse momento especial é a de Luiza Celeste Costa Monteiro dos Guimarães. Ela conta que essa é a primeira vez que a filha, Maria Luiza dos Guimarães, 3 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estará vestida de anjinho para participar da romaria. Ela conta que a ideia de levar Maria Luiza na caminhada surgiu durante a Trasladação do Círio deste ano, como uma forma de agradecimento.

Luiza Celeste Costa Monteiro dos Guimarães e a filha, Maria Luiza, de 3 anos. Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal

“Tive uma dificuldade imensa para conseguir tratamento para ela. Há dois anos que estamos nessa luta, mesmo com ordem judicial. De forma inusitada, tive resposta do plano de saúde sobre o tratamento que eu iria poder levar a minha filha como anjo de ação de graças. Ela iniciou a terapia nessa semana e já fez três dias do tratamento”, disse ela.

O filho mais velho de Luiza, Bruno Mateus, de 9 anos, também diagnosticado com TEA, participou da Romaria das Crianças na mesma idade de Maria Luiza. “Ele é coroinha e bastante interessado no assunto. Ele pediu para participar da romaria e vai conosco. Temos essa vivência católica”, afirma.

Para ela, estar presente na procissão junto com o marido e os filhos será um momento importante. “Onde estivermos, Jesus estará presente. O Círio, mesmo com todas as suas romarias, o centro é Jesus, tanto que Maria o carrega no colo. É o que quero apresentar aos meus filhos e ao meu marido, que está em um processo de reflexão religiosa”, concluiu.

Primeira vez de Lívia como anjinho

Outros que participarão da procissão são os jovens pais Vitória Letícia Feio Matos, de 25 anos, e Gabriel da Silva Matos, de 26, que vão levar a pequena Lívia Helena, de apenas oito meses, para participar pela primeira vez como anjinho do Círio. Para Vitória, o momento é a realização de um sonho que une maternidade e fé. “É uma alegria muito grande poder ver a minha filha de anjinho, porque eu sempre imaginei isso. Sempre foi um sonho ser mãe, e desde pequena participo das romarias do Círio. Poder ver a minha filha seguindo o mesmo caminho é muita alegria”, conta emocionada.

A publicitária explica que a ideia de vestir Lívia de anjinho nasceu do desejo de continuar uma tradição que encanta gerações. “Sempre quis levá-la assim, justamente por conta dessa tradição dos bebês anjinhos no Círio. É um costume muito bonito e cheio de significado”, diz.

Os jovens pais Vitória Letícia Feio Matos e Gabriel da Silva Matos, com a bebê Livia Helena. Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal

Mesmo tão pequena, Lívia já representa a continuidade de uma devoção familiar. “Ela pode não lembrar desse primeiro momento, mas o que fica é a memória dos pais, os registros que a gente faz, e que ela vai poder ver quando crescer”, afirma Vitória.

Tradição que atravessa gerações

O pai, Gabriel, compartilha o mesmo sentimento de gratidão e fé. Ele e Vitória sempre participam das procissões, especialmente da Romaria da Juventude, e agora se preparam para viver o Círio sob uma nova perspectiva. “É um momento de muita felicidade. Agora, com a nossa filha, queremos priorizar a Romaria das Crianças e manter essa tradição viva”, conta.

Para ele, vestir a filha de anjinho é também uma forma de passar valores religiosos à nova geração. “O Círio já está enraizado na nossa família. Passar essa religiosidade e a fé católica para a nossa filha faz parte dos nossos planos como casal”, explica.

Além das procissões, a família mantém outro costume importante durante o período do Círio: participar das novenas. É um momento muito especial de preparação, com encontros nas casas e orações. Também é uma tradição que queremos que ela cresça valorizando”, completa Gabriel.

Ele resume o sentimento que marca essa primeira Romaria da filha: “Mais do que felicidade, é gratidão. A Vitória teve uma gestação tranquila, o parto foi sereno, e a chegada da Lívia foi uma bênção. Este Círio é um agradecimento por isso.”

Programação da Romaria das Crianças 2025

A 33ª Romaria das Crianças será realizada neste domingo (19/10), com saída às 8h da Praça Santuário, logo após a missa das 7h, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém.

O percurso terá 2,9 km, passando pelas avenidas Nazaré, Governador José Malcher e Travessa Dr. Moraes, com retorno à Praça Santuário. O trajeto é arborizado, tranquilo e deve durar cerca de duas horas, segundo o diretor de procissões, Mário Tuma Jr.

A Imagem Peregrina será conduzida em um carro decorado por Vando Nascimento, acompanhada pelos tradicionais carros dos Anjos e pelas barcas com crianças da Guarda Mirim de Nazaré. Também participam escolas, paróquias e projetos sociais da Basílica.

Durante o percurso, haverá distribuição de pulseiras de identificação para as crianças, pontos de água e atendimento médico. Caso alguma criança se perca, ela será encaminhada à Concha Acústica da Praça Santuário, onde uma equipe com pedagogos e psicólogos fará o acolhimento.

A animação da manhã ficará por conta do grupo Adorar Jesus, do coral da catequese da Basílica, do coral da Paróquia Santa Cruz e da Banda Marcial Centro Martino Beltrame, de Benevides, regida pelo maestro Amaury Piedade. O encerramento terá a oração do Terço Mariano e leitura de salmos feita por uma criança.

Serviço

Romaria das Crianças 2025

Data: Domingo, 19 de outubro

Horário: Saída às 8h (após missa das 7h)

Local de saída: Praça Santuário