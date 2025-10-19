Capa Jornal Amazônia
Em Castanhal, a 27ª Romaria de Nazaré reúne milhares de fiéis neste domingo

Antes da procissão, uma missa foi celebrada na Catedral Maria Mãe de Deus

Patrícia Baía
fonte

Castanhal vive mais uma manhã de fé e devoção neste domingo (19) com a realização da 27ª Romaria de Nossa Senhora de Nazaré (Foto: Patrícia Baía/Especial para O Liberal)

O município de Castanhal, no nordeste do Pará, vive mais uma manhã de fé e devoção neste domingo (19) com a realização da 27ª Romaria de Nossa Senhora de Nazaré. Milhares de fiéis transformam as ruas da cidade em um grande rio de orações, cânticos e promessas, em uma das maiores expressões religiosas do município.

Às 7h23, estava sendo realizada a missa na frente da Catedral Maria Mãe de Deus. Após a cerimônia, a romaria terá início. A imagem é colocada na berlinda que é conduzida em cima de uma réplica da Maria Fumaça. Na frente e dentro do pátio da catedral, há duas mil pessoas acompanhando a celebração religiosa. E, ao redor, cinco mil, segundo o Corpo de Bombeiros.

