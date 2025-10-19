Em Castanhal, a 27ª Romaria de Nazaré reúne milhares de fiéis neste domingo

O município de Castanhal, no nordeste do Pará, vive mais uma manhã de fé e devoção neste domingo (19) com a realização da 27ª Romaria de Nossa Senhora de Nazaré. Milhares de fiéis transformam as ruas da cidade em um grande rio de orações, cânticos e promessas, em uma das maiores expressões religiosas do município.

Às 7h23, estava sendo realizada a missa na frente da Catedral Maria Mãe de Deus. Após a cerimônia, a romaria terá início. A imagem é colocada na berlinda que é conduzida em cima de uma réplica da Maria Fumaça. Na frente e dentro do pátio da catedral, há duas mil pessoas acompanhando a celebração religiosa. E, ao redor, cinco mil, segundo o Corpo de Bombeiros.