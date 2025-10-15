Detran-PA lança processo seletivo com salários de mais de R$ 3 mil; veja como se inscrever
Concurso público abre 110 vagas para contratação temporária de Assistentes de Trânsito
O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 03/2025, voltado à contratação temporária de Assistentes de Trânsito. Ao todo, são 110 vagas disponíveis, com salário de R$ 3.360,91 e jornada de 6 horas diárias.
As inscrições serão gratuitas e estarão abertas de 20 a 21 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br.
VEJA MAIS
Áreas e vagas disponíveis
O PSS destina-se ao preenchimento de 110 vagas para o cargo de Assistente de Trânsito, distribuídas conforme as necessidades do Detran-PA. O contratado irá atuar em atividades administrativas e operacionais relacionadas ao trânsito, incluindo:
- Atendimento ao público;
- Geração de processos relativos à habilitação de condutores e registro de veículos;
- Operação de sistemas informatizados integrados ao DENATRAN;
- Instrução de processos de complexidade média;
- Outras atividades correlatas à área de trânsito.
Requisitos para se candidatar
Para participar do PSS, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- Ter 18 anos ou mais;
- Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
- Não ter sanções impeditivas de cargo público;
- Estar em pleno exercício dos direitos políticos;
- Possuir certificado de conclusão do Ensino Médio;
- Ter capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com a função;
- Não acumular cargos públicos, exceto em casos de compatibilidade de horários.
O contrato terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração.
Como se inscrever?
As inscrições serão realizadas somente de forma eletrônica, no endereço www.sipros.pa.gov.br, entre 00h01 do dia 20/10/2025 até 23h59 do dia 21/10/2025.
Passo a passo para se candidatar:
- Leia atentamente o Edital completo;
- Preencha o cadastro eletrônico com CPF, e-mail, dados de contato, escolaridade e experiência profissional;
- Anexe toda a documentação comprobatória;
- Confirme os dados e finalize a inscrição.
⚠️ Atenção: não será possível complementar documentos após o envio. Erros ou omissões são de responsabilidade do candidato.
Como será o concurso?
O processo seletivo será dividido em três fases:
Inscrição – caráter habilitatório;
Análise documental e curricular – eliminatório e classificatório;
Entrevista pessoal – eliminatório e classificatório, podendo ser presencial ou por videoconferência, a critério da comissão organizadora.
A validade do PSS é de três meses, prorrogável por mais três meses, e os aprovados serão contratados temporariamente pelo período de 12 meses.
Remuneração e benefícios
Salário: R$ 3.360,91;
Jornada: 6 horas diárias;
Contrato: 12 meses, prorrogável;
Local de atuação: unidades do Detran-PA.
Clique e confira o edital do PSS Nº 03/2025.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA