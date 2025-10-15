Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Detran-PA lança processo seletivo com salários de mais de R$ 3 mil; veja como se inscrever

Concurso público abre 110 vagas para contratação temporária de Assistentes de Trânsito

Hannah Franco
fonte

Detran-PA abre 110 vagas para contratação temporária de Assistentes de Trânsito; veja como participar do concurso (Divulgação/Agência Pará)

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 03/2025, voltado à contratação temporária de Assistentes de Trânsito. Ao todo, são 110 vagas disponíveis, com salário de R$ 3.360,91 e jornada de 6 horas diárias.

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas de 20 a 21 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br.

Áreas e vagas disponíveis

O PSS destina-se ao preenchimento de 110 vagas para o cargo de Assistente de Trânsito, distribuídas conforme as necessidades do Detran-PA. O contratado irá atuar em atividades administrativas e operacionais relacionadas ao trânsito, incluindo:

  • Atendimento ao público;
  • Geração de processos relativos à habilitação de condutores e registro de veículos;
  • Operação de sistemas informatizados integrados ao DENATRAN;
  • Instrução de processos de complexidade média;
  • Outras atividades correlatas à área de trânsito.

Requisitos para se candidatar

Para participar do PSS, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:

  • Ser brasileiro nato ou naturalizado;
  • Ter 18 anos ou mais;
  • Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
  • Não ter sanções impeditivas de cargo público;
  • Estar em pleno exercício dos direitos políticos;
  • Possuir certificado de conclusão do Ensino Médio;
  • Ter capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com a função;
  • Não acumular cargos públicos, exceto em casos de compatibilidade de horários.

O contrato terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração.

Como se inscrever?

As inscrições serão realizadas somente de forma eletrônica, no endereço www.sipros.pa.gov.br, entre 00h01 do dia 20/10/2025 até 23h59 do dia 21/10/2025.

Passo a passo para se candidatar:

  1. Leia atentamente o Edital completo;
  2. Preencha o cadastro eletrônico com CPF, e-mail, dados de contato, escolaridade e experiência profissional;
  3. Anexe toda a documentação comprobatória;
  4. Confirme os dados e finalize a inscrição.

⚠️ Atenção: não será possível complementar documentos após o envio. Erros ou omissões são de responsabilidade do candidato.

Como será o concurso?

O processo seletivo será dividido em três fases:

Inscrição – caráter habilitatório;

Análise documental e curricular – eliminatório e classificatório;

Entrevista pessoal – eliminatório e classificatório, podendo ser presencial ou por videoconferência, a critério da comissão organizadora.

A validade do PSS é de três meses, prorrogável por mais três meses, e os aprovados serão contratados temporariamente pelo período de 12 meses.

Remuneração e benefícios

Salário: R$ 3.360,91;

Jornada: 6 horas diárias;

Contrato: 12 meses, prorrogável;

Local de atuação: unidades do Detran-PA.

Clique e confira o edital do PSS Nº 03/2025.

Palavras-chave

