Governador Helder Barbalho visita obras na Vila da Barca, em Belém

Da porta de casa, dona Leonor Cardoso, de 76 anos, vê o movimento de operários entre as palafitas na Vila da Barca. Ela vive aqui há mais de 60 anos e fala da felicidade em ver o investimento chegando para a comunidade. “A gente espera coisa boa pra nós e Deus mandou essa oportunidade. Eu tô muito feliz!”, disse a aposentada.

Diante do avanço das obras, o governador Helder Barbalho realizou uma visita técnica na comunidade que está sendo beneficiada com a ampliação do acesso à água tratada para os moradores das palafitas e residenciais, além da coleta e tratamento de esgoto. Acompanhado de lideranças da comunidade, de gestores da empresa Águas do Pará e da Companhia de Saneamento do Pará, do prefeito de Belém Igor Normando e de vereadores, o chefe do executivo andou pelas palafitas onde já foram instaladas as novas tubulações de água e hidrômetros. “Estamos trabalhando para uma solução definitiva para água e esgoto. Todos vão ter saneamento, o que significa mais saúde e qualidade de vida para comunidade”, destacou o governador.

Os trabalhos para o abastecimento de água já estão 60% concluídos, com previsão de entrega no início de outubro. Segundo o diretor-presidente da empresa Águas do Pará, que vai gerir o saneamento do Estado, as obras de esgotamento sanitário vão ser iniciadas logo em seguida. “A gente está privilegiando a água para depois entrar com o esgoto. A gente vai implantar algo em torno de 1.800 metros de tubulações que vão coletar esse esgoto e vão transportar para a ETE UNA, onde esse esgoto vai ser tratado para depois voltar de forma segura para o meio ambiente”, destacou André Facó.

O investimento vai beneficiar mais de 5 mil moradores das palafitas e residenciais, que também serão atendidos pela Tarifa Social. A infraestrutura de abastecimento de água inclui adutora, sistema de bombeamento, redes de distribuição e ligações domiciliares, além de infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, beneficiando mais de 1.400 residências. Gerson Bruno Siqueira é presidente da Associação de Moradores da Vila da Barca, e falou sobre o investimento histórico para a comunidade.

“A gente tem uma vitória histórica para a comunidade da Vila da Barca, uma comunidade centenária, no coração de Belém, e a gente está tendo uma expectativa imensa, a gente está vendo de fato o dia a dia do trabalho, a gente está vendo o trabalho sendo executado, avançando cada vez mais. É um êxtase de muita emoção, muitos anos de luta, mas a gente está vendo esse benefício tão sonhado por essa comunidade chegar.”

Além das obras realizadas pela Águas do Pará, o governador, acompanhado do prefeito Igor Normando, também visitou as obras da Estação Elevatória de Esgoto, executadas pelo Governo do Estado. Na ocasião, Helder Barbalho conversou com os moradores e falou sobre os benefícios da nova estrutura.

“Nós estamos na Estação Elevatória que vai apenas levar o esgoto para a Estação de Tratamento do Una, que está ficando pronta na Arthur Bernardes. São investimentos aqui de 20 milhões de reais, mais 140 milhões da ETE UNA, o que representa o maior investimento da história do Estado do Pará em tratamento de esgoto e permitirá a solução para 10 bairros de Belém que passarão a ter esgoto tratado, garantindo saúde para a nossa população”, reforçou Helder Barbalho.

Para o morador Adriano Moura, que também é uma liderança dentro da comunidade, os benefícios do investimento na Vila da Barca são uma virada de chave na história do local.

“É de extrema importância essa política pública dentro da Vila da Barca. Eu costumo dizer que a Vila da Barca se popularizou muito nesses últimos anos, é uma comunidade de resistência, uma comunidade que é centenária e pra gente é um momento histórico, né? Muita alegria que essa obra vai beneficiar bastante os moradores, as pessoas que por algum tempo sofreram com falta de água, com esgoto sanitário. Essa obra vai ajudar muito a comunidade.”

Investimento histórico em saneamento - As obras da Águas do Pará, subsidiária da Aegea no Estado, na Vila da Barca marcam o início de um ciclo de investimentos na área de saneamento no Pará. Após a concessão dos serviços, o grupo Aegea passa a operar em 126 municípios paraenses com investimento total que ultrapassa R$ 20 bilhões e vai beneficiar 5,3 milhões de pessoas em todo o Estado.

A meta é universalizar o acesso à água tratada até 2033 em todos os blocos, além da coleta e tratamento de esgoto até 2039 nos blocos B, C e D, e até 2033 no bloco A, conforme o novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020).