Vila da Barca recebe obras de saneamento básico. Serviços vão beneficiar 1.400 residências

Começaram nesta segunda-feira (28) as obras de saneamento básico na Vila da Barca, em Belém. A comunidade, que abriga cerca de 5 mil pessoas, será a primeira a receber os investimentos previstos na nova concessão dos serviços de água e esgoto no Pará. As intervenções fazem parte do contrato firmado neste mês entre o Governo do Pará e a empresa Águas do Pará, responsável pelos serviços em 99 municípios do Estado.

A iniciativa inclui a ampliação do abastecimento de água potável e a instalação de redes de coleta e tratamento de esgoto. De acordo com o cronograma, o sistema de abastecimento de água deve ser finalizado até outubro de 2025, enquanto a rede de esgotamento sanitário tem previsão de entrega em abril de 2026.

“Estamos dando um passo fundamental para ampliar o saneamento no Estado. E começamos pela Vila da Barca essa transformação, a partir do novo modelo de concessão do serviço de água e esgoto. As obras já iniciaram e, até a COP 30, o abastecimento de água na comunidade será uma realidade em todas as casas”, afirmou o governador Helder Barbalho durante o lançamento da obra.

Vila da Barca terá rede adaptada à área de palafitas

O projeto prevê a instalação de 2,3 quilômetros de redes de água elevadas, adaptadas às áreas alagadas da Vila da Barca, e 1,7 km de rede de esgoto. Também está prevista a construção de uma nova adutora e de um sistema de bombeamento para distribuição de água tratada. As obras devem alcançar 1.400 residências, incluindo moradias de alvenaria e palafitas.

Cada casa terá hidrômetro individual e acesso à Tarifa Social, que oferece desconto na conta de água e esgoto para famílias de baixa renda.

Emprego e capacitação para moradores da região

Além da infraestrutura, o projeto também pretende estimular a economia local com a geração de empregos. Segundo a concessionária, 220 vagas já foram abertas, parte delas reservada a moradores da própria comunidade. A proposta é incluir os moradores no processo de transformação da área.

O plano social do projeto também oferece oficinas de empregabilidade e acesso gratuito a mais de 60 cursos profissionalizantes com certificado.

Concessão prevê investimentos de R$ 15 bilhões no Estado

A Vila da Barca é o primeiro local a receber obras no novo modelo de gestão do saneamento no Pará. Ao todo, os 99 municípios atendidos pela concessão devem receber mais de R$ 15,2 bilhões em investimentos, segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A expectativa é que 4,3 milhões de paraenses sejam beneficiados diretamente com os novos serviços. As metas da concessão incluem 99% de cobertura de água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto, com impacto na saúde pública, meio ambiente e qualidade de vida da população.

