Vila da Barca receberá novas redes de abastecimento de água e coleta de esgoto

A comunidade da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém, será beneficiada por um projeto de saneamento. Toda a área deve passar por uma ampliação da estrutura de abastecimento de água e a implantação de uma nova rede coletora de esgoto doméstico. A previsão é que o novo sistema de água seja entregue até outubro deste ano e o esgotamento sanitário em até 8 meses de obras.

Os dois sistemas vão beneficiar famílias residentes nas moradias em alvenaria e nas palafitas. Um projeto técnico de engenharia, tanto para a parte de água quanto para esgoto, já está sendo organizado. A área será uma das primeiras beneficiadas pela mudança no modelo de gestão do saneamento do Estado que, após leilão realizado em abril deste ano, foi oficialmente formalizada com a assinatura do contrato com a empresa Águas do Pará, do grupo Aegea.

Governador do Estado, Helder Barbalho, destacou o momento como histórico e um primeiro passo para que a população paraense tenha mais qualidade de vida, por meio do saneamento básico. “Iniciamos a virada de chave da história do nível de cobertura do saneamento do Estado, que ainda hoje apresenta números desafiadores. A solução da concessão demonstra que estamos lidando com este assunto de forma correta e assertiva. Mas, além disso, aponta a retomada da esperança da sociedade paraense em ver os lares com acesso à água, esgoto e, certamente, o simbolismo da Vila da Barca como primeiro passo nesta caminhada. Não poderia ter algo mais relevante e mais importante”, disse Helder Barbalho.

Presidente da Associação dos Moradores da Vila da Barca, Gerson Bruno dos Santos celebrou o anúncio das melhorias para a comunidade centenária, que tem a resistência e vida sob palafitas como marcas. “Primeiramente, momento histórico esse para a comunidade da Vila da Barca. Para que a gente comece a virar a página da história, trazendo não só a água, mas o esgotamento sanitário. Esse é um problema crucial dessa cidade e que está sendo enfrentado com essa iniciativa muito importante para a gente”, disse o líder comunitário.

Moradora da Vila da Barca há 45 anos, Eranildes Lobato diz ter renovado as esperanças em “ver uma água que seja de qualidade, ter água na torneira, água no chuveiro e que se possa viver com dignidade assim como a gente merece”, revelou Eranildes.

Gestão do saneamento

Com a assinatura do novo contrato para a gestão do saneamento, os 99 municípios contemplados no certame passam para a fase de operação assistida, com transição gradual da gestão dos sistemas existentes. De acordo com estudos realizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os investimentos para melhoria das estruturas de água e esgoto existentes nessas cidades serão superiores a R$ 15,2 bilhões e vão beneficiar mais de 4,3 milhões de pessoas.

Cosanpa

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) segue como empresa pública responsável pela produção de água para mais de 2 milhões de pessoas residentes em Belém, Ananindeua e Marituba, a partir do Complexo Bolonha e poços subterrâneos. Nestas cidades, a distribuição dessa água será feita pela nova concessionária, bem como a coleta e tratamento de esgoto.

Atualmente, a Cosanpa tem projetos em andamento para reconstrução e modernização da infraestrutura e sistemas em funcionamento no Complexo Bolonha, entre eles bombas de captação e distribuição, tanques de tratamento e dispositivos de monitoramento.