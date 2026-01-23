Capa Jornal Amazônia
Criança tem o couro cabeludo arrancado após ataque de pit bulls em SP

A vítima foi socorrida em estado grave e passou por cirurgia de emergência para reconstrução do couro cabeludo

Gabrielle Borges
fonte

A tutora dos cães envolvidos no ataque tentou intervir, mas não conseguiu evitar que os animais ferissem gravemente a criança. (Reprodução/Redes Sociais)

Um menino de 8 anos, cuja identidade foi preservada, teve o couro cabeludo arrancado após um ataque por dois cães da raça pit bull, em Santa Gertrudes, no interior de São Paulo, na quarta-feira (21).

O garoto estava andando pela Rua 16, na cidade, quando foi atacado pelos cachorros. Durante o ataque, o menino caiu no chão e teve a cabeça mordida pelos animais, que arrancaram parcialmente o couro cabeludo. Toda a ação durou menos de um minuto. As informações são da Polícia Militar de São Paulo.

A tutora dos cães envolvidos no ataque tentou intervir, mas não conseguiu evitar que os animais ferissem gravemente a criança. Em depoimento à polícia, a mulher relatou que havia aberto o portão para retirar o lixo quando os pit bulls atacaram o garoto ao vê-lo passar.

A vítima foi socorrida em estado grave e levada à Santa Casa de Rio Claro, onde passou por cirurgia de emergência para reconstrução do couro cabeludo.

A tutora já prestou depoimento e foi liberada para responder em liberdade. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Rio Claro, e a mulher deve responder por omissão de cautela na guarda de animais e lesão corporal culposa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

