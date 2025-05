VÍDEO: pós-operatório de Full Facelift realizado por médico viraliza nas redes sociais

Um vídeo divulgado nas redes sociais pelo cirurgião facial Niro Reis mostra o resultado do procedimento cirúrgico conhecido como Full Facelift, uma técnica avançada de rejuvenescimento facial, realizado em uma paciente identificada como Zilma. O registro, publicado pelo próprio médico, viralizou por exibir imagens do pós-operatório imediato da paciente, ainda com pontos visíveis ao redor do rosto, o que gerou espanto em parte dos internautas.

Na gravação, o médico explica que a cirurgia foi feita dois dias antes do vídeo, e que se trata de um full facelift com mentoplastia de aumento, um procedimento que remodela o queixo. “Estou aqui com a Zilma, ela operou antes de ontem, fez um lift completo com a mentoplastia. Foi uma mentoplastia de aumento”, disse o especialista.

Apesar da aparência do pós-operatório, o médico ressaltou que o inchaço e os pontos fazem parte do processo normal de recuperação. “Toda essa ferida cirúrgica que vocês estão vendo aqui, esses pontos saem em média com 10 a 14 dias”, explicou Niro. Ele também destacou o uso da incisão tricofítica, uma técnica que preserva a raiz do cabelo, tornando a cicatriz menos perceptível após a cicatrização.

Nas imagens, a paciente aparece calma e relata estar se sentindo bem. “Foi muito tranquila a cirurgia, eu nem esperava que me sentisse tão bem. Sem nenhuma dor, foi muito tranquilo, graças a Deus”, afirmou Zilma, ainda com curativos e pontos visíveis na região do rosto.

O Full Facelift, ou lifting facial completo, é uma cirurgia plástica considerada invasiva, voltada para tratar sinais avançados do envelhecimento. O procedimento atua nos três terços da face, superior, médio e inferior, além do pescoço, promovendo um reposicionamento dos tecidos e uma aparência mais jovem.

Embora os resultados definitivos levem semanas ou até meses para aparecer, o pós-operatório imediato costuma gerar um forte impacto visual.