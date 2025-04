Harmonização de panturrilha vira tendência nas redes sociais e atrai público fitness; entenda

A busca pelo corpo ideal ganhou mais um procedimento, dessa vez um tanto inusitado. Vídeos sobre harmonização e preenchimento de panturrilhas têm viralizado nas redes sociais, revelando uma tendência que, à primeira vista, pode parecer excêntrica, mas que vem ganhando força, principalmente entre praticantes de atividades físicas e fisiculturistas.

A técnica, conhecida como harmonização de panturrilha, utiliza o plasma rico em plaquetas (PRP) — substância extraída do próprio sangue do paciente — para preencher e dar volume à região. O procedimento, embora recente nesse uso específico, já é amplamente empregado em tratamentos faciais, alopecia, lipoenxertia e rinoplastia.

Um dos vídeos que mais repercutiu nas redes mostra um fisiculturista relatando sua experiência com o procedimento. O atleta, que já tem um corpo bastante definido, revelou ter recorrido à harmonização para alcançar um "formato de coração" nas panturrilhas — resultado que considera mais harmônico e estético.

De acordo com profissionais da área estética, o perfil mais comum entre os interessados no procedimento é justamente o de pessoas ativas, que treinam regularmente, mas não conseguem alcançar a simetria corporal desejada. O objetivo é evitar o chamado "corpo triangular", quando o tronco e os quadríceps são volumosos, mas as panturrilhas permanecem visivelmente mais finas.

Como funciona o procedimento

O processo começa com a coleta de sangue do paciente, que é então centrifugado para separar o plasma. A substância passa por um preparo que o transforma em gel e, em seguida, é injetada na panturrilha para promover um efeito "volumizador". Apesar de temporário, o preenchimento oferece uma solução estética para quem enfrenta dificuldade em desenvolver a musculatura da região, mesmo com treinos frequentes.

Assim como a toxina botulínica (o botox), o PRP tem efeito temporário e exige reaplicações periódicas para manter o resultado. Especialistas alertam que, embora seja um procedimento minimamente invasivo, é fundamental realizá-lo com profissionais qualificados e em clínicas autorizadas.