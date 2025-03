Bioestimulador, ácido hialurônico, botox? Veja o que Rick Martin fez para parecer muito mais jovem

Rick Martin é um artista de 53 anos que estava longe dos holofotes até aparecer com um rosto rejuvenescido, aparentando estar na casa dos 30 anos. Durante sua participação num evento, ele pareceu estar mais jovem, o que fez o público especular o que teria acontecido.

Apesar de muitos acharem que ele teve que recorrer às cirurgias plásticas, os especialistas explicam que, na verdade, ele entrou na onda da nova tendência estética, chamada "Quiet Beauty" ("Beleza Silenciosa", em tradução livre), em que a nova aparência é mais natural e não conta com técnicas invasivas.

Os procedimentos foram realizados todos em consultório, mas o custo total é o mesmo valor que uma cirurgia. O cirurgião bucomaxilo e especialista em estética orofacial, Fábio Barros, explica que o novo rosto do cantor é resultado de um longo tratamento.

"Ele não fez um único procedimento e saiu assim do consultório. São técnicas que demandam tempo. Pelo menos há um ano ele faz a harmonização", comentou o especialista. Além disso, ele chamou a atenção para técnicas simples de fotografia e maquiagem: "Temos também que ver a mesma foto sem luz ou filtro, lembrando ainda que era um evento e muito provavelmente ele usava maquiagem".

Em relação ao resultado, Fábio pontua que as mudanças mais visíveis são no contorno da mandíbula e na parte posterior da face e acredita que ele removeu todos os procedimentos que já haviam sido realizados no rosto do cantor: "Retirou o ácido hialurônico da parte posterior e realocou em posições mais estratégicas para otimizar a quantidade de preenchedor".

O "Quiet Beauty", utilizado por Rick, tem como objetivo fazer com que a pessoa aparente estar mais jovem de forma elegante e refinada, sem que os retoques sejam facilmente percebidos, como acontece nos casos das harmonizações faciais.

O cirurgião bucomaxilo afirma que o procedimento já é realizado no Brasil e os "bioestimuladores de colágeno passaram a ser os queridinhos. Porque prolongam esse rejuvenescimento mais natural", o que deve custar, pelo menos, R$ 100 mil.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)