Como limpar a orelha do gato sem machucar: confira passo a passo e dicas

A atenção a esse cuidado simples pode fazer diferença direta na qualidade de vida e saúde auditiva dos felinos

Gabrielle Borges
fonte

Manter a limpeza em dia não apenas ajuda a prevenir doenças, como também permite que o tutor identifique precocemente sinais de alerta (Foto: Freepik)

Garantir a saúde do gato envolve uma rotina de cuidados que vai além da ração de qualidade e das consultas periódicas ao veterinário. Entre as principais dúvidas dos tutores está como limpar a orelha do gato de forma segura, sem causar dor ou desconforto.

A higienização correta do ouvido felino, quando feita com técnica adequada e produtos indicados, é fundamental para evitar o acúmulo de cera, prevenir infecções como a otite e manter o bem-estar do animal no dia a dia. 

Pensando no bem-estar do seu pet, o portal OLiberal.com separou algumas dicas de como ter um passeio seguro; confira a seguir.

Por que é importante manter as orelhas do gato limpas?

A higiene das orelhas é um cuidado essencial para preservar a saúde auditiva do felino. O canal auditivo do gato é delicado e pode acumular poeira, cera e outras impurezas ao longo do tempo. Quando essa limpeza não é feita corretamente, o ambiente se torna propício para a proliferação de fungos e bactérias, aumentando o risco de infecções, como a otite.

Manter a limpeza em dia não apenas ajuda a prevenir doenças, como também permite que o tutor identifique precocemente sinais de alerta, como mau cheiro, excesso de secreção ou coceira frequente. Embora a orientação do médico-veterinário seja indispensável, algumas recomendações básicas podem auxiliar no cuidado preventivo e contribuir para o bem-estar do pet.

Como acostumar o gato à limpeza das orelhas?

O segredo para limpar a orelha do gato de forma tranquila está na adaptação do animal à rotina. Quando iniciado ainda filhote, o processo tende a ser mais fácil e menos estressante, tornando a higienização um hábito natural ao longo da vida. Mas mesmo gatos adultos podem se acostumar à prática, desde que o procedimento seja feito com paciência e cuidado.

Animais mais ariscos ou agressivos podem precisar de apoio profissional.  Antes de iniciar a limpeza, organize todos os materiais: limpador auricular específico para gatos, algodão ou gaze e uma toalha para proteger o ambiente. Escolha um local tranquilo, longe de barulhos e movimentos que possam assustar o animal, garantindo um momento mais seguro e eficiente para a higienização.

Confira passo a passo para limpar a orelha do felino

Limpar a orelha do gato pode ser uma tarefa simples, desde que feita corretamente. Confira o passo a passo:

  • Aplique o limpador auricular: Coloque algumas gotas do produto indicado para felinos em um pedaço de algodão ou gaze.
  • Massageie suavemente a orelha: Faça uma leve massagem na orelha do gato por alguns segundos para garantir que o produto atue de forma eficaz.
  • Deixe o gato sacudir a cabeça: Após a massagem, permita que o gato sacuda a cabeça para remover o excesso de solução.
  • Limpe a parte visível da orelha: Com o algodão, retire cuidadosamente a sujeira visível na parte externa da orelha, sem pressionar ou forçar.
  • Evite objetos no canal auditivo: Nunca insira cotonetes ou outros objetos no canal auditivo do gato, pois isso pode causar lesões graves, como perfuração do tímpano, e até surdez.

A escolha do produto para limpar as orelhas do seu gato é crucial para a segurança do pet. Utilize apenas limpadores auriculares específicos para felinos, recomendados pelo veterinário. Evite de qualquer maneira o uso de cotonetes de uso humano, álcool, vinagre ou qualquer solução não indicada para animais.

Excesso de sujeira requer atenção 

Durante a limpeza, é fundamental estar atento a sinais de problemas mais sérios. Caso observe algum dos seguintes sintomas, é hora de buscar orientação de um médico-veterinário:

  • Secreção escura ou com cheiro forte;
  • Excesso de cera ou secreção;
  • Orelhas sujas com frequência;
  • Irritação ou coceira excessiva.

Esses sinais podem indicar infecções, presença de ácaros ou outras condições que necessitam de tratamento especializado. Não ignore esses alertas, procure um médico veterinário o mais rápido possível.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

