Como limpar a orelha do gato sem machucar: confira passo a passo e dicas

Garantir a saúde do gato envolve uma rotina de cuidados que vai além da ração de qualidade e das consultas periódicas ao veterinário. Entre as principais dúvidas dos tutores está como limpar a orelha do gato de forma segura, sem causar dor ou desconforto.

A higienização correta do ouvido felino, quando feita com técnica adequada e produtos indicados, é fundamental para evitar o acúmulo de cera, prevenir infecções como a otite e manter o bem-estar do animal no dia a dia.

Por que é importante manter as orelhas do gato limpas?

A higiene das orelhas é um cuidado essencial para preservar a saúde auditiva do felino. O canal auditivo do gato é delicado e pode acumular poeira, cera e outras impurezas ao longo do tempo. Quando essa limpeza não é feita corretamente, o ambiente se torna propício para a proliferação de fungos e bactérias, aumentando o risco de infecções, como a otite.

Manter a limpeza em dia não apenas ajuda a prevenir doenças, como também permite que o tutor identifique precocemente sinais de alerta, como mau cheiro, excesso de secreção ou coceira frequente. Embora a orientação do médico-veterinário seja indispensável, algumas recomendações básicas podem auxiliar no cuidado preventivo e contribuir para o bem-estar do pet.

Como acostumar o gato à limpeza das orelhas?

O segredo para limpar a orelha do gato de forma tranquila está na adaptação do animal à rotina. Quando iniciado ainda filhote, o processo tende a ser mais fácil e menos estressante, tornando a higienização um hábito natural ao longo da vida. Mas mesmo gatos adultos podem se acostumar à prática, desde que o procedimento seja feito com paciência e cuidado.

Animais mais ariscos ou agressivos podem precisar de apoio profissional. Antes de iniciar a limpeza, organize todos os materiais: limpador auricular específico para gatos, algodão ou gaze e uma toalha para proteger o ambiente. Escolha um local tranquilo, longe de barulhos e movimentos que possam assustar o animal, garantindo um momento mais seguro e eficiente para a higienização.

Confira passo a passo para limpar a orelha do felino

Limpar a orelha do gato pode ser uma tarefa simples, desde que feita corretamente. Confira o passo a passo:

Aplique o limpador auricular: Coloque algumas gotas do produto indicado para felinos em um pedaço de algodão ou gaze.

Coloque algumas gotas do produto indicado para felinos em um pedaço de algodão ou gaze. Massageie suavemente a orelha : Faça uma leve massagem na orelha do gato por alguns segundos para garantir que o produto atue de forma eficaz.

: Faça uma leve massagem na orelha do gato por alguns segundos para garantir que o produto atue de forma eficaz. Deixe o gato sacudir a cabeça: Após a massagem, permita que o gato sacuda a cabeça para remover o excesso de solução.

Após a massagem, permita que o gato sacuda a cabeça para remover o excesso de solução. Limpe a parte visível da orelha: Com o algodão, retire cuidadosamente a sujeira visível na parte externa da orelha, sem pressionar ou forçar.

Com o algodão, retire cuidadosamente a sujeira visível na parte externa da orelha, sem pressionar ou forçar. Evite objetos no canal auditivo: Nunca insira cotonetes ou outros objetos no canal auditivo do gato, pois isso pode causar lesões graves, como perfuração do tímpano, e até surdez.

A escolha do produto para limpar as orelhas do seu gato é crucial para a segurança do pet. Utilize apenas limpadores auriculares específicos para felinos, recomendados pelo veterinário. Evite de qualquer maneira o uso de cotonetes de uso humano, álcool, vinagre ou qualquer solução não indicada para animais.

Excesso de sujeira requer atenção

Durante a limpeza, é fundamental estar atento a sinais de problemas mais sérios. Caso observe algum dos seguintes sintomas, é hora de buscar orientação de um médico-veterinário:

Secreção escura ou com cheiro forte;

Excesso de cera ou secreção;

Orelhas sujas com frequência;

Irritação ou coceira excessiva.

Esses sinais podem indicar infecções, presença de ácaros ou outras condições que necessitam de tratamento especializado. Não ignore esses alertas, procure um médico veterinário o mais rápido possível.

