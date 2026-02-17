Dia Mundial do Gato: confira 15 curiosidades para conhecer melhor os felinos 🐾

O Dia Mundial do Gato é celebrado em 17 de fevereiro e marca uma das datas mais queridas pelos amantes de animais. Elegantes, independentes e cheios de personalidade, os felinos conquistaram espaço nos lares brasileiros e hoje figuram entre os pets mais adotados no país.

🐱 Mais do que companheiros silenciosos, os gatos possuem comportamentos complexos e características surpreendentes. A seguir, confira 15 curiosidades que ajudam a entender melhor esses animais fascinantes.

VEJA MAIS

1. Costumam utilizar a língua para se limpar

A língua do gato possui pequenas estruturas chamadas papilas, responsáveis por sua textura áspera. Elas funcionam como uma escova natural, auxiliando na remoção de sujeiras, pelos soltos e resíduos acumulados após as refeições ou períodos de descanso.

O hábito de se lamber faz parte da rotina diária dos felinos e também ajuda na regulação térmica. No entanto, quando a limpeza se torna excessiva, pode ser sinal de estresse, ansiedade ou presença de parasitas, exigindo atenção do tutor.

2. Possuem audição mais sensível que os cães

Os gatos são capazes de ouvir frequências entre 45 mil e 65 mil hertz, superando os cães, cuja audição varia entre 10 mil e 40 mil hertz. Essa habilidade auditiva refinada é fundamental para a sobrevivência na natureza, especialmente na identificação de presas pequenas.

Mesmo em ambientes domésticos, essa sensibilidade explica por que os felinos reagem rapidamente a sons quase imperceptíveis aos humanos. Barulhos altos e repentinos, inclusive, podem causar desconforto e estresse.

3. Felinos com pelagem branca e olhos azuis podem não escutar bem

Alguns gatos com pelagem branca e olhos azuis apresentam predisposição genética à surdez. A condição ocorre devido a alterações na cóclea, estrutura do ouvido interno responsável pela audição.

A surdez pode afetar apenas um dos ouvidos e, muitas vezes, passa despercebida. Apesar disso, muitos gatos com essa característica vivem normalmente, adaptando-se bem ao ambiente com estímulos visuais e táteis.

4. Ronronar é uma forma de comunicação

O ronronar é um dos sons mais característicos dos gatos e pode ter diferentes significados. Geralmente associado ao prazer e ao conforto, também pode surgir em momentos de medo ou dor.

Especialistas explicam que o som funciona como uma forma de comunicação, tanto entre felinos quanto com humanos. É comparável ao sorriso humano, que pode representar alegria, nervosismo ou acolhimento.

5. Há milhares de raças registradas no mundo

Os gatos apresentam enorme diversidade de cores, tamanhos e padrões de pelagem. Existem milhares de registros e variações reconhecidas em diferentes países, o que torna possível encontrar perfis variados de comportamento e aparência.

Essa diversidade genética contribui para adaptações específicas, como resistência ao frio, maior agilidade ou temperamento mais sociável, dependendo da linhagem.

6. Detêm mais de 32 músculos nas orelhas

As orelhas dos gatos são altamente móveis graças aos mais de 32 músculos presentes na região. Essa estrutura permite que o pavilhão auricular gire até 180 graus.

Além de auxiliar na captação precisa de sons, o movimento das orelhas também expressa emoções. Orelhas voltadas para trás, por exemplo, podem indicar irritação ou alerta.

7. São curiosos por natureza

A curiosidade é um traço instintivo dos gatos. Explorar novos ambientes, investigar objetos desconhecidos e entrar em caixas ou sacolas fazem parte do comportamento natural da espécie.

Essa característica está ligada ao instinto de caça e à necessidade de mapear o território. Por isso, enriquecer o ambiente com brinquedos e estímulos é essencial para o bem-estar do animal.

8. Esfregam-se para liberar cheiro

Quando se esfregam em pessoas ou objetos, os gatos liberam feromônios produzidos em glândulas localizadas na face. Esses odores não são perceptíveis aos humanos.

Esse comportamento ajuda a marcar território e transmitir sensação de segurança. Ao espalhar seu cheiro pelo ambiente, o felino reforça que aquele espaço é familiar.

9. O formato da cabeça ajuda a enxergar melhor

A posição lateral dos olhos e o formato da cabeça proporcionam amplo campo de visão, que pode variar entre 180 e 220 graus, dependendo da raça.

Essa característica favorece a percepção de movimentos rápidos, essencial para a caça. Embora não enxerguem cores da mesma forma que os humanos, possuem excelente visão noturna.

O comportamento de "amassar pãozinho" dos felinos (Freepik)

10. Gostam de amassar superfícies macias

O hábito conhecido como “amassar pãozinho” é um comportamento herdado da fase de filhote, quando estimulavam a produção de leite da mãe.

Na vida adulta, o gesto indica conforto, afeto e relaxamento. Também pode ser uma forma de aliviar tensão.

11. Não são fãs de doces

Os felinos possuem uma mutação genética que impede a percepção do sabor doce. Eles não têm receptores funcionais para identificar açúcar.

Essa característica está ligada à dieta carnívora da espécie, que evoluiu para consumir principalmente proteínas de origem animal.

12. Passam metade da vida dormindo

Um gato adulto pode dormir entre 12 e 16 horas por dia. Filhotes e idosos costumam descansar ainda mais.

O sono prolongado está relacionado à conservação de energia, já que, na natureza, os felinos precisam estar preparados para momentos intensos de atividade e caça.

Felinos adoram dormir por instinto. (Freepik)

13. São apegados ao ambiente

Ao contrário do que muitos imaginam, os gatos criam forte vínculo com o território. Mudanças repentinas podem gerar estresse e comportamentos defensivos.

Por isso, adaptações devem ser feitas de forma gradual, oferecendo locais seguros e mantendo objetos familiares para facilitar a transição.

14. São paraquedistas naturais

Os gatos possuem o chamado reflexo de endireitamento, que permite girar o corpo no ar durante uma queda para aterrissar com as patas no chão.

Apesar dessa habilidade impressionante, quedas de grandes alturas podem causar traumas sérios. O recorde documentado de sobrevivência foi de 18 andares, mas isso não significa que o risco seja baixo.

15. Têm temperatura corporal específica

A temperatura normal de um gato saudável varia entre 37,7 °C e 39 °C. Manter essa faixa é essencial para o funcionamento adequado do organismo.

Alterações significativas podem indicar febre ou outros problemas de saúde, sendo recomendada avaliação veterinária caso o tutor perceba sinais de apatia ou mudanças de comportamento.