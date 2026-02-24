Escolas de samba iniciam ensaios técnicos em Belém

As escolas de samba de Belém deram início, na noite desta terça-feira (24), ao primeiro ensaio técnico do Grupo Especial. A programação segue nesta quarta-feira (25), como preparação para os desfiles oficiais marcados para sexta-feira (27) e sábado (28).

De acordo com Glaucio Sapucahy, diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Belém (Semcult), a equipe trabalhou até os últimos ajustes para garantir o início das passagens. “Hoje é o primeiro dia de ensaio técnico. Depois de um dia extremamente chuvoso, com muita dificuldade, estamos finalizando as últimas coisas do som para dar início às passagens”, afirmou.

Na terça-feira (24), a ordem das apresentações será: Xodó da Nega, Acadêmicos da Pedreira, Embaixada do Samba Império Pedreirense e Bole Bole.

Já nesta quarta-feira (25), desfilam, respectivamente, Matinha, Boêmios da Vila Famosa, Império do Samba Quem São Eles e Deixa Falar.

Os ensaios técnicos seguem a mesma ordem do desfile oficial, que será realizado na sexta-feira e no sábado.

Segundo Sapucahy, o ensaio técnico tem papel fundamental na reta final de preparação. O objetivo é testar o sistema de som, avaliar a iluminação e organizar a entrada e a evolução das agremiações na avenida. “Hoje é som, é organização das escolas, tudo o que precisa ser feito para deixar as coisas redondas e iniciar a história valendo na sexta-feira”, explicou.

O carnavalesco Milton Cunha, que permanece em Belém até domingo (1º/3), destacou a importância cultural do evento. “Eu acho que é o povo, é o artista popular. Eu não me interesso só pela competição, pelo glamour. Isso, claro, existe, vai sair uma campeã. Mas eu respeito quem luta pela sua comunidade. Todas são dignas de respeito”, afirmou. “Eu assisto tudo, eu celebro o samba paraense, o samba de Belém”, completou.