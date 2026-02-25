Capa Jornal Amazônia
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após fala polêmica de Solange Couto, web resgata relato de filha sobre estupro

Estadão Conteúdo

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Após uma série de críticas à fala de Solange Couto ao se referir à participante Samira no BBB 26 nesta quarta, 25, usuários das redes sociais relembraram um momento pessoal da vida da atriz. Em 2016, a filha de Solange, Morena Mariah, revelou, ao jornal Extra, ter sido vítima de abuso sexual duas vezes.

Quatro anos antes, Morena havia revelado à mãe sobre os dois estupros. O primeiro aconteceu quando ela tinha 11 anos e foi cometido por um familiar. O segundo, quando Morena já era adulta e foi cometido por um então namorado.

"Vivo uma luta diária. Luto contra uma depressão que foi desencadeada depois disso. Procurei pessoas que passaram pela mesma coisa, conversei com muita gente ligada ao feminismo e finalmente fui entendendo que a culpa não era minha. O estupro causa um estrago muito grande dentro da gente porque as pessoas colocam a culpa sempre na vítima. Querem saber com que roupa você estava, se você havia bebido, como se qualquer uma dessas coisas pudesse justificar um estupro", disse ela ao jornal à época.

Na ocasião, Solange afirmou ter ficado "absurdamente indignada" com os relatos. "Isso me revolta de tal maneira, porque eu não posso fazer nada, nem justiça, porque a Morena só veio me contar isso anos depois, quando ela já era maior. Então, não tive o que fazer. Me sinto amarrada, de pés e mãos. Não posso chegar na cara da pessoa e dar um murro, nem apontar o dedo na cara e esculachar. Não posso nada porque nada foi dito, nada foi aclarado, e ela não quer denunciar, tem medo", disse.

O que aconteceu?

Após uma conversa com Samira, Solange se irritou ao recusar um convite para almoçar com os demais participantes. "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não", afirmou a atriz. "Vai pra porr*! Pessoa quando é infeliz assim, é infeliz porque deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!", afirmou.

Após a repercussão das falas, o perfil de Samira se manifestou nas redes sociais. "É lamentável assistirmos a comentários que associam a origem de uma pessoa a um julgamento moral ou de caráter. Nosso papel, como equipe da Samira, é reforçar que essa informação não é verídica", afirmou a equipe da sister em postagem no Instagram.

"Porém, para além disso, é importante lembrar que esse tipo de fala fere não apenas quem foi diretamente citada, mas também milhares de pessoas que carregam histórias marcadas por violência e que, ainda assim, constroem suas trajetórias com dignidade e coragem", continuou a postagem.

"Todos temos um papel fundamental na prevenção e no enfrentamento da violência contra a mulher", afirma o comunicado. "Repudiamos qualquer fala que normalize, minimize ou instrumentalize a violência sexual como forma de ataque ou desqualificação. Este debate público deve ser feito com responsabilidade, sensibilidade e compromisso com a dignidade humana", finalizou a equipe de Samira.

A equipe de Solange também se pronunciou, buscando justificar a fala da atriz. Para eles, a fala da Camarote "deve ser decomposta e compreendida em suas duas partes distintas" para ser compreendida.

De acordo com o comunicado, a primeira parte - "Eu nasci do prazer, não nasci do estupro" - faz referência à própria Solange. "Trata-se de uma reafirmação de sua própria origem, expressando o carinho e o amor com que foi concebida por seus pais, não havendo, neste trecho, qualquer referência ou insinuação à participante Samira", justificou.

Já na segunda parte - "A pessoa quando é infeliz assim, é infeliz assim porque deve ter nascido de uma trepada mal dada" -, Solange está se referindo a Samira. "É crucial observar que, neste ponto, Solange Couto se refere à Samira, qualificando-a apenas como 'infeliz'", afirmou a equipe da atriz.

