Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Tem paraense no BBB 26? Marciele vence votação e entra para o grupo Pipoca

Representante da cultura amazônica, Marciele tem ascendência indígena e atua como ativista e empreendedora.

O Liberal
fonte

Marciele Albuquerque, natural de Juruti (PA), é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso no Festival de Parintins (AM) (Reprodução / Instagram)

A paraense Marciele Albuquerque representa o Norte no Big Brother Brasil 26. Ela se tornou um dos grandes destaques da edição ao levar a força da Amazônia para a casa. Natural de Juruti, no Pará, a dançarina é cunhã-poranga do Boi Caprichoso. 

Candidatos da região Norte, Marciele e Brígido, foram os vencedores da votação da Casa de Vidro. A dupla foi escolhida pelo público neste domingo (11) e agora integra o grupo Pipoca do reality. A dançarina Marciele conquistou 54,55% dos votos do público.

Marciele Albuquerque também atua como influenciadora e é figura central no tradicional Festival Folclórico de Parintins. Sua participação no programa promete trazer visibilidade à cultura do Norte do Brasil.

Com 32 anos, Marciele possui ascendência indígena, sendo do povo Munduruku. Ela foi criada em meio à floresta, o que considera uma parte central de sua identidade. A paraense mora em Manaus (AM) há cerca de 16 anos, onde consolidou sua trajetória artística e profissional.

Vida e trajetória da paraense

Marciele se define como uma mulher guerreira, persistente e de personalidade forte. Ela apresenta postura de liderança e demonstra muita competitividade no jogo. É a filha mais velha de quatro irmãos em sua família.

A paraense cresceu em uma família humilde, ligada à agricultura familiar. A produção de farinha era a base da alimentação em sua infância. Na juventude, ela enfrentou dificuldades financeiras e morou com diferentes familiares.

Contou com a ajuda de amigos para se formar em Administração. Sua vida mudou em 2016, quando foi convidada para testar no Boi Caprichoso. Desde então, ela é cunhã-poranga e figura central nas apresentações do boi azul.

Símbolo da cultura amazônica

No Festival de Parintins, Marciele Albuquerque desfila quase seminua como cunhã-poranga. Esta função exige preparo físico, presença cênica e capacidade de lidar com alta exposição. Ela já levou a cultura nortista para outros palcos.

A dançarina desfilou no Carnaval do Rio de Janeiro pela Mocidade Independente. O enredo da escola de samba homenageou os bois de Parintins. Nas redes sociais, ela mostra sua rotina na Amazônia.

Marciele exibe o preparo de açaí, o artesanato indígena e os bastidores das festas regionais. A influenciadora acumula centenas de milhares de seguidores. Ela também é ativista de causas indígenas.

Ativismo e empreendedorismo

A indígena Munduruku colabora com organizações que defendem a floresta e os povos tradicionais. Além de dançarina, Marciele é empreendedora. Ela possui uma loja de artesanato indígena.

A paraense também tem outro negócio no segmento fitness. Isso demonstra que ela une tradição e visão de negócios. Formada em Administração, ela vê o prêmio do reality como uma chance de transformar sua realidade.

O prêmio também pode mudar a realidade de sua família. Ela afirma que não abre mão de valores como verdade e honestidade no jogo. A participante se considera observadora, estratégica e de posicionamento firme.

Expectativas no BBB 26

Marciele declara que não gosta de “mentir nem trapacear” para se dar bem. Solteira há poucos meses, ela se diz aberta a viver um romance. O romance pode acontecer naturalmente dentro da casa do reality show.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

TREME O MANGUEIRÃO

Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'

A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

10.01.26 21h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda