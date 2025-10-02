Capa Jornal Amazônia
Vídeo: Gretchen brilha com Amazônia Jazz Band em Belém e fala sobre renovação de votos

Cantora e o marido, Esdhras de Souza, emocionam o público de Belém com hits; artista revela preparativos para a renovação de votos

Riulen Ropan
fonte

Aos 66 anos, Gretchen colocou o público para dançar com seus maiores hits. (Foto: Reprodução)

A cantora e dançarina Gretchen, a eterna Rainha do Rebolado, emocionou o público em Belém ao se apresentar no espetáculo "Noites Latinas", realizado nesta quarta-feira (1º) no prestigiado Theatro da Paz. O evento marcou um encontro artístico especial: Gretchen dividiu o palco com seu marido, o músico Esdhras de Souza, e, pela primeira vez, se apresentou ao lado da Amazônia Jazz Band e da Banda Warilou.

Sucessos e sinergia no palco

Aos 66 anos, Gretchen colocou o público para dançar com seus maiores hits, incluindo "Conga, Conga, Conga" e "Melô do Piripipi". Em uma entrevista para a revista “Quem”, a artista expressou a alegria de dividir a performance com Esdhras, músico paraense de 52 anos:

"Estar ao lado do Esdhras no palco traz ainda mais verdade para a performance. Nós temos uma sintonia não só como casal, mas também como artistas, e isso transborda quando estamos juntos na música", comentou Gretchen, destacando a harmonia do casal.

Ela ressaltou a grandiosidade da experiência ao lado da orquestra: "Cantar com a Amazônia Jazz Band foi uma realização. A grandiosidade do som e a receptividade da plateia fizeram dessa noite um momento inesquecível. É algo que vou guardar no coração para sempre”, afirmou.

Renovação de votos: Amor em Belém

Além do sucesso nos palcos, Gretchen contou que ela e Esdhras se preparam para um novo e significativo passo: a renovação dos votos de casamento. A cerimônia está marcada para o dia 4 de outubro.

O casal, que vive o quinto ano de relacionamento, vê no gesto um profundo significado:

“Para nós, renovar os votos é sempre reacender o nosso amor e confirmar aquilo que escolhemos para nossas vidas. É como se fosse uma reafirmação de que queremos continuar caminhando juntos, enfrentando as dificuldades e celebrando as conquistas. Cada vez que fazemos isso, sentimos que nosso casamento se fortalece ainda mais”, declarou a Rainha do Rebolado.

A apresentação no Theatro da Paz foi resumida por Gretchen como uma "experiência única, cheia de emoção e alegria", reafirmando sua forte conexão com a música, o marido e o público de Belém.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

