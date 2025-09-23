Theatro da Paz recebe ‘Amazônia Jazz Band’ em noite latina com Gretchen, Esdras e Warilou

Na próxima quarta-feira (1º), a Amazônia Jazz Band apresentará o espetáculo “Noite Latina”, que promete um show dançante com os principais clássicos nacionais e internacionais da música latina. A apresentação terá duas sessões, às 17h e 20h, no Theatro da Paz, localizado no bairro da Campina, em Belém, e contará com as participações especiais da cantora Gretchen e seu esposo, o músico Esdras, e da banda Warilou, sob regência do maestro titular Eduardo Lima. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 9h do mesmo dia do evento, pelo site Ticket Fácil e na bilheteria do Theatro, com valor popular de R$ 2.

Segundo a organização, o repertório reunirá canções que marcaram gerações, além de sucessos da carreira de Gretchen e da banda Warilou, como “Tudo Isso é Amor”, “É Pra Dançar” e “Conga”.

O maestro Eduardo Lima explicou que a proposta do show surgiu da boa recepção do público ao gênero latino. “A música latina é sempre muito bem acolhida, e a ideia foi unir a Amazônia Jazz Band a esse estilo em um único espetáculo, com convidados especiais”, explicou.

Amazônia Jazz Band (Ascom/APM)

Já Gretchen disse ter se sentido emocionada ao receber o convite para participar do evento. “Receber o convite do maestro Eduardo foi encantador. É a realização de um sonho artístico que eu ainda tinha”, disse.

A banda Warilou também levará ao palco alguns de seus maiores sucessos em parceria com a orquestra. “A Amazônia Jazz Band é reconhecida por criar momentos únicos, valorizando a música paraense com arranjos luxuosos e uma sonoridade impecável”, destacou a vocalista Nicinha Vicari.

O espetáculo é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale, via Lei Rouanet.