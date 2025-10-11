Círio de Nazaré 2025 programação: saiba o que acontece neste domingo (12/10)
Além da grande procissão, o dia terá missa e uma programação cultural
O segundo domingo do mês é lembrado pela grande procissão do Círio de Nazaré, momento mais aguardado pelos devotos. Neste domingo (12), além do percurso tradicional, os devotos também poderão participar de uma missa e aproveitar o Círio Musical 2025, que traz uma atração internacional neste ano.
Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.
Confira a programação deste domingo (12)
Missa do Círio
A tradicional Missa do Círio marca o início da programação dos devotos. Com início às 6h, ela será realizada na Catedral da Sé.
Procissão do Círio
A procissão inicia às 7h, com partida na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha, até a Praça Santuário de Nazaré. São 3,6 km de percurso, onde cada passo é marcado por lágrimas, cânticos, promessas e gestos de gratidão. Milhares de pessoas se unem nas ruas para agradecer à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses.
Círio Musical e Intercessão
Às 20h, a Concha Acústica da Praça Santuário irá receber a banda Anjos de Resgate, que já possui mais de 20 anos de estrada. O show marca o início da programação do Círio Musical 2025, que ocorre durante a quinzena nazarena com shows diários na Concha Acústica, no período de 12 a 25 de outubro, a partir das 20h.
VEJA MAIS
[[(standard.Article) Anjos de Resgate abre o Círio Musical com turnê comemorativa de 25 anos de carreira]]
Confira a programação do Círio Musical 2025:
- 12/10 – Anjos de Resgate
- 13/10 – Eliana Ribeiro
- 14/10 – Semente do Verbo e Vida e Cruz
- 15/10 – Dunga
- 16/10 – Ministério Seráfico
- 17/10 – Junho Chu (Atração Internacional)
- 18/10 – Thiago Brado
- 19/10 – Flávio Vitor
- 20/10 – Missionário Shalom
- 21/10 – Rosa de Saron
- 22/10 – Adoração e Vida
- 23/10 – Tony Alysson
- 24/10 – Adriana Arydes
- 25/10 – Padre Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré
(Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA