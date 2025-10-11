Helder Barbalho destaca emoção e gratidão durante a Trasladação do Círio de Nazaré

Durante a noite deste sábado (11), no palanque do governador montado para acompanhar a Trasladação e o Círio de Nazaré, o governador do Pará, Helder Barbalho, falou sobre o significado da festividade para os paraenses e compartilhou suas emoções ao participar de mais uma edição da procissão.

“É um momento incrível de emoção, de energia, de gratidão. O Círio nos dá a oportunidade de estar perto de Nossa Senhora de Nazaré, de refletir sobre tudo o que vivemos, agradecer pelas graças alcançadas e renovar nossos pedidos por saúde, felicidade e realizações”, afirmou o governador.

Helder ressaltou ainda que o Círio simboliza um encontro de fé e união do povo paraense. “É um momento de encontro, de partilha, de agradecimento. A juventude também tem participado com muito entusiasmo, o que mostra a força dessa devoção que une gerações em torno de Maria”, disse.

O governador lembrou que acompanha a corda do Círio desde 1999 e que pretende manter a tradição este ano. “Desde 1999 tenho o privilégio de viver esse momento especial, de estar próximo da corda, de fazer meu voto e renovar minha fé. Sempre aproveito para agradecer pela proteção, pela minha família e pela oportunidade de servir ao povo do Pará”, declarou.

Ao ser questionado sobre seus pedidos para Nossa Senhora, Helder destacou o desejo de seguir conduzindo o Estado com sabedoria e compromisso. “Peço que ela me abençoe e me ilumine para que, até o último dia do meu governo, eu possa fazer o melhor, me doar ao máximo e buscar acertar. Quero encerrar esse ciclo com a sensação de dever cumprido, sabendo que o Pará avançou e que o futuro será promissor, com novos desafios e continuidade do trabalho”, afirmou.

Em sua mensagem final aos paraenses, o governador reforçou o espírito de fé e união que marca o Círio. “Que possamos caminhar lado a lado nas procissões, com muita paz e fraternidade, agradecendo pela vida e pelas bênçãos recebidas. Viva Nossa Senhora de Nazaré”, concluiu.