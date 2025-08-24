'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis, ex-atleta profissional com cinco títulos mineiros e um brasileiro de fisiculturismo, ingressou no mercado de conteúdo adulto em 2021. A atleta de 30 anos faturou mais de R$ 4 milhões produzindo material para as plataformas Privacy e OnlyFans.

A mudança de carreira ocorreu após Mari avaliar as limitações financeiras do mercado fitness. O segmento adulto surgiu como uma oportunidade de negócio que oferecia maior controle sobre sua carreira e rendimentos superiores. "Sabia que era uma fase, um momento. É um mercado muito competitivo, não dava para viver de publipost ou campanhas fitness por muito tempo. Então descobri o universo +18 e decidi entrar", explicou Mari sobre sua decisão.

VEJA MAIS

Mari iniciou no fisiculturismo aos 13 anos e conquistou múltiplos campeonatos. As restrições financeiras do setor a levaram a buscar novas alternativas profissionais. "No conteúdo adulto, consigo gerenciar meu tempo, meu próprio trabalho e ter um retorno financeiro muito maior. Comprei até Porsche rosa (risos), agora me chamam de Barbie maromba. Foi uma decisão muito consciente e estratégica", afirmou Mari.

Sobre a exposição exigida pelo trabalho atual, ela demonstra tranquilidade: "Hoje, claro que, os conteúdos que trabalho, exigem uma exposição muito maior, mas sempre estive ciente e é bem tranquilo para mim, lidar com tudo isso. Sempre fui exibicionista".

Mari atribui seu sucesso à proximidade mantida com os fãs. "Sou muito engajada com eles, gosto de criar intimidade, de conversar, gravar vídeos especiais, de ter esse contato muito próximo. Comigo não é só venda, é conexão de verdade", declarou.