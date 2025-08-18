Mulher faz sexo com PM na frente do marido e em cima da viatura

O vídeo de uma mulher fazendo sexo com um policial militar viralizou nas redes sociais nos últimos dia. O caso chamou a atenção pela cena ter sido realizada na frente do marido dela e em cima do capô da viatura oficial da Polícia Militar. O vídeo foi gravado com o consentimento de todos os envolvidos.

Na própria publicação da mulher, cuja identidade será preservada, ela mesma conta com riqueza de detalhes a abordagem do policial. O que primeiro aparentava ser um problema a ser resolvido na delegacia mais próxima, acabou tomando outros rumos ali mesmo.

Como foi a abordagem do policial?

O vídeo todo contém cerca de 15 minutos e foi gravado no interior do Paraná. O casal é de Londrina, cidade localizada no norte paranaense. A protagonista da gravação contou que ela e o marido estavam voltando para casa quando não conseguiram conter a vontade. Por isso pararam e começaram uma relação íntima no meio do mato.

Pouco tempo depois, eles são abordados por um policial militar. Próximo a um canavial, o PM logo entendeu o que estava acontecendo, já que ela estavam sem roupa. "Sua esposa ela? Linda, hein?", disse o agente público sem nenhuma formalidade.

Mulher sendo conduzida até a viatura para procedimentos não oficiais (Reprodução / Band B)

A mulher aproveitou a oportunidade e disse: "Você também é lindo. O que você acha? A gente gosta de uma baguncinha. O corninho não liga, não". Além de não se importar, o marido dela ainda pediu para gravar o ato. Sem perceber nenhum problema e sorrindo, o PM autoriza.

Onde os dois fizeram sexo?

O policial conduziu a mulher para a viatura, mas não para ser presa ou algo do tipo. A abordagem foi diferente. Com as portas abertas, os dois iniciaram o ato sexual, sendo tudo filmado.

A gravação do conteúdo adulto seguiu para o capô do veículo oficial. Num certo momento, é possível perceber que a mulher chega a acariciar a arma do PM, que a todo momento ficou na cintura dele.

Policial militar realizou o ato com a arma na cintura (Reprodução / Band B)

Ao portal Banda B, a mulher relembrou alguns momentos: "Ele estava muito eufórico, acho que ficou emocionado com a situação inusitada e surpreso demais por encontrar um casal que curte se aventurar com outro homem [...]. No beijo mesmo eu já fui conferir a ferramente dele e peguei nas duas armas. Literalmente, que sonho!".

O que vai acontecer com o PM?

A identidade do policial militar não foi revelada. Em nota a Banda B, a Polícia Militar do Paraná informou que irá apurar o caso: "Supostamente envolvendo militar estadual e terceiros. A corporação esclarece que, por meio da Diretoria de Inteligência (DINIT) e da Corregedoria-Geral (COGER), serão apuradas as circunstâncias do fato, visando identificar os envolvidos e suas respectivas responsabilidades". "Os valores, princípios e normas que regem a instituição adotando todas as medidas necessárias para garantir a identificação e responsabilização de militares estaduais eventualmente envolvidos", completou.

Segundo as informações iniciais, o policial não foi preso e as investigações continuam.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supevisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)