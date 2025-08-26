CEO que estava com amante no show do Coldplay gastou mais de R$ 1 milhão com conteúdo adulto

Andy Byron, o ex-CEO da empresa de tecnologia Astronomer que foi flagrado curtindo o show do Coldplay com a amante, voltou a ser assunto. Após pedir demissão ao se envolver com diretora de RH da empresa, Kristin Cabot, ele chama atenção pelo gasto milionário com conteúdo adulto. Brasileira seria uma das contempladas, além de uma criadora de conteúdo adulto que se diz virgem e cristã.

Por causa de conversas expostas pela ex-esposa de Andy Byron e o relato da criadora de conteúdo adulto, Camilla Araújo, ele teria gastado mais de R$ 1,35 milhões numa plataforma pornô. As informações iniciais dão conta que a quantia não foi destinada apenas para a brasileira, segundo o site RadarOnline.

VEJA MAIS

Byron teria gasto o valor antes de ser pego traindo a esposa no show da banda britânica. O site The Blast, revelou, também, que o ex-CEO gastou cerca de R$ 216 mil com outra modelo, Sophie Rain, de 23 anos. Tudo teria sido revelado pela própria ex-esposa Megan Kerrigan Byron. Por conta do constrangimento público, ela resolveu retirar o sobrenome das redes sociais e saiu de casa para viver numa mansão em Maine, estado localizado no nordeste dos Estados Unidos.

A modelo não quis revelar se Byron é seu cliente e optou pelo sigilo: "Eu não divulgo meus doadores". "Sou uma grande fã do Coldplay. Fico feliz que isso tenha acontecido. Traidores são as piores pessoas do planeta", completou. Ela ficou famosa sem precisar ficar sem roupa. Além disso, ela é conhecida por ser virgem e cristã. Ela é uma das modelos mais buscadas numa das plataformas eróticas.

No caso da brasileira, em que realiza as gravações nos Estados Unidos, ela afirma ter visto alguns comprovantes com o nome de Andy Byron, mas dar detalhes se ele é seu cliente. "Não se trata apenas de uma pessoa. Eu vi os recibos. Estamos falando de um quarto de milhão (US$ 250 mil ou R$ 1,35 milhão) em taxas de inscrição, conteúdo personalizado e videochamadas. E não foi só com a Sophie, mas com várias garotas", contou em entrevista ao site americano.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)