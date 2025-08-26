Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

CEO que estava com amante no show do Coldplay gastou mais de R$ 1 milhão com conteúdo adulto

Quantia milionária teria sido gastar com criadora de conteúdo adulto brasileira e jovem virgem de 23 anos

Rafael Lédo
fonte

CEO flagrado traindo a esposa no show do Coldplay teria gasto quantia milionária com conteúdo adulto (Reprodução / Instagram @sophieraiin / Reprodução / Instagram @realcamillaara)

Andy Byron, o ex-CEO da empresa de tecnologia Astronomer que foi flagrado curtindo o show do Coldplay com a amante, voltou a ser assunto. Após pedir demissão ao se envolver com diretora de RH da empresa, Kristin Cabot, ele chama atenção pelo gasto milionário com conteúdo adulto. Brasileira seria uma das contempladas, além de uma criadora de conteúdo adulto que se diz virgem e cristã.

Por causa de conversas expostas pela ex-esposa de Andy Byron e o relato da criadora de conteúdo adulto, Camilla Araújo, ele teria gastado mais de R$ 1,35 milhões numa plataforma pornô. As informações iniciais dão conta que a quantia não foi destinada apenas para a brasileira, segundo o site RadarOnline.

VEJA MAIS

image 'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto
Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

image Professora universitária que ganhava R$ 20 mil por mês com conteúdo adulto é suspensa
“Ganho mais com conteúdo adulto que como professora”, justificou a docente, que é doutora em Biologia

Byron teria gasto o valor antes de ser pego traindo a esposa no show da banda britânica. O site The Blast, revelou, também, que o ex-CEO gastou cerca de R$ 216 mil com outra modelo, Sophie Rain, de 23 anos. Tudo teria sido revelado pela própria ex-esposa Megan Kerrigan Byron. Por conta do constrangimento público, ela resolveu retirar o sobrenome das redes sociais e saiu de casa para viver numa mansão em Maine, estado localizado no nordeste dos Estados Unidos.

A modelo não quis revelar se Byron é seu cliente e optou pelo sigilo: "Eu não divulgo meus doadores". "Sou uma grande fã do Coldplay. Fico feliz que isso tenha acontecido. Traidores são as piores pessoas do planeta", completou. Ela ficou famosa sem precisar ficar sem roupa. Além disso, ela é conhecida por ser virgem e cristã. Ela é uma das modelos mais buscadas numa das plataformas eróticas. 

No caso da brasileira, em que realiza as gravações nos Estados Unidos, ela afirma ter visto alguns comprovantes com o nome de Andy Byron, mas dar detalhes se ele é seu cliente. "Não se trata apenas de uma pessoa. Eu vi os recibos. Estamos falando de um quarto de milhão (US$ 250 mil ou R$ 1,35 milhão) em taxas de inscrição, conteúdo personalizado e videochamadas. E não foi só com a Sophie, mas com várias garotas", contou em entrevista ao site americano.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

conteúdo adulto

CEO

traição
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Cantora Carol Ferreira apresenta o show ‘Encantos do Círio II’; saiba mais

No Theatro da Paz, artista recebe convidados para homenagear Nossa Senhora de Nazaré

26.08.25 17h06

PROJETO

Carimbó na Orla chega a Salvaterra com o Grupo Folclórico Paracauari

A Orla da Praia Grande vai virar um grande palco para a apresentação do Grupo Folclórico Paracauari

25.08.25 20h47

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

REALITY

'Estrela da Casa' estreia com dois paraenses no elenco e disputa por imunidade; entenda

Nirah e Daniel Sobral iniciam jornada dentro do reality

25.08.25 18h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura do Marajó, aos 71 anos

Paciente oncológico, o mestre paraense foi um dos autores do samba-enredo vice-campeão à Marquês de Sapucaí

26.08.25 7h28

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

Celebridades

Taróloga faz previsão surpreendente sobre Zé Felipe e Ana Castela que pode abalar Virginia

Previsão inclui suposta gravidez da cantora; Virginia e Ana estiveram no mesmo camarote em Barretos

26.08.25 13h50

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda