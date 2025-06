Parárraiá 2025 se despede com forró, calypso e sofrência neste domingo

Com muita animação ao som de forró, calypso e sofrência, o Parárraiá 2025 chegou ao fim neste domingo (15), no Estacionamento do Mangueirão, em Belém. Segundo a organização do evento, cerca de meio milhão de pessoas participaram dos quatro dias de festa, que começou na quinta-feira (12). Para encerrar a programação deste ano, o palco recebeu nomes da música paraense como Joelma e Kim Marques, além de outros grandes artistas do cenário nacional, como Nattan, Pablo e Mari Fernandez.

A última noite do São João da Amazônia foi marcada por muita animação e público presente desde as primeiras horas. E quem abriu a festa foi a cantora Rebeca Lindsay, que levou seu "rock doido" ao palco e fez todo mundo tremer e endoidar no Parárraiá.

Antes de se apresentar, a cantora Joelma falou com bom humor sobre a nova fase da vida pessoal, contando que será “bivó” — avó de dois netos, um menino e uma menina. A artista também comentou a ideia de fazer músicas dedicadas a eles, dizendo que terá que compor para os dois para não causar ciúmes. E ainda afirmou que pretende tirar pequenas férias para acompanhar o nascimento dos netos, mas não vai se afastar totalmente da carreira.

A turnê “Isso é Calypso” segue até 2026, com a quinta etapa acontecendo ainda este ano e a última para o ano que vem. Joelma também confirmou que está trabalhando em um projeto com 10 músicas inéditas, embora só tenha conseguido finalizar duas até agora, devido à agenda cheia com turnê, festas juninas e gravações. "Estou com duas músicas. É muita coisa. É DVD, é São João", diz Joelma, ao falar sobre os próximos lançamentos.

Sobre o projeto Amazônia Para Sempre, que contará com a participação de Mariah Carey, a cantora revelou estar animada, mas ainda não sabe como será o formato do encontro no palco. "Ainda não sei como vai ser, se vou dividir palco com ela [Mariah], com as meninas daqui, como Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara".

Quem prestigiou o último dia de festa foi a cantora Zaynara, que disse estar muito feliz por estar em Belém e que foi um prazer de participar do Parárraiá. Ela elogiou a festa, a cultura local e as atrações, mencionando especialmente a apresentação de Joelma e o show de Rebecca, a quem também demonstrou admiração. “Eu não poderia deixar de prestigiar. O evento está lindo. Foi a minha primeira vez vindo curtir”, conta.