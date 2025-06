Bonsai encanta paraenses ao unir filosofia e cultivo de árvores em miniatura; saiba como ter em casa

Em um mundo acelerado e com muitos estímulos, o cultivo de plantas em miniatura é um ótimo aliado para exercitar a paciência, atenção e observação. Com origem na China, o bonsai se refere a técnicas para cultivar árvores ou arbustos lenhosos em vasos ou bandejas e requer muita dedicação de quem deseja entrar nesse universo. No Pará, a arte do bonsai já reúne adeptos apaixonados.

Em japonês, bonsai significa “plantado em uma bandeja”, logo não é uma espécie de vegetal, mas sim uma técnica ou arte empregada em árvores ou arbustos lenhosos para cultivá-las em uma bandeja ou vaso, em forma de miniatura, a partir do uso de métodos específicos.

O cultivo das plantas exige um esforço diário de cuidados durante anos, cujo praticante exercita a paciência e a observação. Dessa forma, além desse lado prático, o bonsai é uma filosofia que ensina o respeito ao tempo natural, sendo uma prática meditativa para muitos.

“Quem pratica o bonsai, exerce a paciência porque você não tem o resultado imediato, geralmente são anos de cultivo: o cultivo primário e depois vai para o vaso. Isso vai te trazer vários benefícios. Uma pessoa paciente é mais observadora. Tudo isso você traz para a sua vida”, relata o militar da reserva Rogério Dias, que pratica o bonsai desde 2003.

Rogério Dias cuidando de uma árvore (Igor Mota)

Para o marceneiro Paulo Teixeira, o bonsai envolve a capacidade de superar as dificuldades e é um reflexo das ‘batalhas’ da vida. “O significado do bonsai para mim é resiliência. É paciência. É o que a planta nos demonstra: a batalha da vida. Para se tornar uma árvore, a planta passa por muitas situações”, conta o praticante que está há oito anos nesse universo do cultivo em miniatura.

Dicas para praticar bonsai em casa

Quem deseja praticar o bonsai, em primeiro lugar, deve considerar atentamente o local de cultivo, que deve ser ao ar livre, como em quintal, varanda, muro e sacada. O sol é necessário para a planta produzir o alimento mediante a fotossíntese, então o praticante de bonsai precisa fornecer um espaço que receba os raios solares.

Além disso, a árvore precisa ser regada diariamente de forma abundante. Inclusive, Rogério Dias menciona que um dos erros mais comuns dos adeptos do bonsai é perder a planta por não regar. “Já vi planta que não durou um mês com a pessoa, mas que estava comigo há anos”, disse.

Rogério Dias regando as plantas (Igor Mota)

Outro cuidado necessário para quem quer praticar o bonsai é com a adubação da planta, principalmente ao considerar que o cultivo de árvores no vaso difere do cultivo no solo, uma vez que a planta em miniatura não consegue buscar os nutrientes presentes na terra, segundo o militar da reserva. Por isso, é importante a aplicação de adubos e substratos que forneçam o alimento suficiente à árvore.

Não só a planta, como o vaso também é importante para a prática do bonsai. É preciso escolher a melhor opção de cor, tamanho e forma para a árvore e o vaso ficarem harmônicos. “A planta tem que ser o ator principal e o vaso o ator coadjuvante. Se eu tenho uma planta boa, então tenho que colocar num vaso que não seja melhor que ela. Se eu colocar num vaso muito bonito, vai chamar mais atenção para o vaso do que para a planta.”, exemplifica Rogério Dias.

O militar da reserva também destaca a importância de estudar sobre as técnicas e conhecimentos já disponíveis para entender melhor a prática do bonsai. “Você precisa estudar um pouco, fazer um curso básico e pesquisar na internet às vezes funciona, para primariamente manter a planta viva. Depois, tem outros cursos avançados que você pode ver a parte estética e harmônica para ter um bonsai de qualidade”, explica.

Rogério Dias podando uma árvore (Igor Mota)

Os interessados em adquirir plantas comerciais para a prática do bonsai e vasos podem procurar em lojas online, além de estabelecimentos como supermercados, os quais vendem a muda para começar o cultivo.

Cultivo em apartamento

O cultivo de árvores em miniatura em apartamentos é dificultado por causa de alguns desafios. De acordo com o praticante de bonsai Rogério Dias, é complicado encontrar um local adequado para cultivo ao ar livre em apartamentos. Além disso, a alta incidência de vento exige que a pessoa regue a árvore mais frequentemente.

Contudo, com a atenção devida, os moradores de prédio conseguem realizar a arte do bonsai. “O bonsai tem a necessidade de pelo menos 4 horas de sol por dia. Se no apartamento a árvore pegar esse sol direto nela, afinal é uma árvore e não uma plantinha de pouca luminosidade, é super possível ter um bonsai em apartamento”, declara o paisagista Paulo Morelli, que pratica bonsai há 12 anos e cultiva árvores em miniatura em apartamento.

Impacto do clima

Como o Brasil é um país continental com vários climas, o cultivo das árvores em miniatura será diferente dependendo da região. O Pará é um estado com o clima quente e úmido e que não apresenta as quatro estações do ano bem definidas, o que resulta em um cuidado particular sobre o crescimento das plantas.

No Pará, a planta precisa de alimento constante, em virtude do clima. “O que faz a planta crescer é a temperatura. Se está quente, ela ‘come’ e desenvolve. Quando começa a esfriar, ela para de ‘comer’ e adormece. Aqui é calor o ano inteiro, então a planta cresce e se alimenta o ano inteiro”, explica o militar da reserva. “Já, onde tem as estações bem definidas, no verão, ela cresce muito. Quando vem o outono, que começa a esfriar, ela se alimenta mais ainda, porque no inverno vai guardar energia, quando ela descansa. Na primavera, ela acorda e vêm os frutos”, completa.

Árvore em bandeja (Igor Mota)

Os pinheiros, por exemplo, não duram muito tempo em regiões como o Pará, pois ele precisa adormecer, conforme Rogério Dias. “O pinheiro precisa do descanso do inverno, o que as nossas plantas tropicais não precisam. Normalmente, quando trazem plantas de fora para cá, em um ou dois anos ela começa a definhar”, relata.

Dificuldades para o bonsai no Pará

Segundo Rogério Dias, um dos maiores problemas para o paraense praticante de bonsai é a dificuldade em conseguir insumos para utilizar como substrato, isto é, o “solo” da planta em miniatura, que não é terra. São usados como substrato: seixo peneirado, caco de telha e até pedaço de carvão.

O vaso adequado também é complicado de achar por conta da dificuldade de encontrar locais com fornalhas que queimam na temperatura adequada. “Tem argila boa aqui, mas é preciso de uma queima acima de 1200°C para poder fechar os poros e não ter infiltração da água”, explica Rogério.

Tipos de bonsai

Existem diversos tipos de árvores cultivadas em vasos, mas os clássicos são:

Chokkan (vertical formal): estilo de tronco reto para cima recomendado para iniciantes na arte.

Moyogi (vertical informal): estilo de tronco com curvas suaves, causando efeito de movimento.

Shakan: estilo inclinado, o qual parece que a árvore está “lutando contra o vento”.

Kengai: estilo cascata, como se caísse de um penhasco.

Árvores de Rogério Dias (Igor Mota)

Origem do bonsai

O bonsai é uma prática milenar que surgiu na China há mais de 2 mil anos. Em seguida, a prática virou arte no Japão, onde desenvolveram técnicas e estilos do bonsai. Atualmente, o cultivo em vasos ou bandejas se espalhou pelo mundo inteiro, tendo chegado ao Brasil no início do século XX, com a vinda dos imigrantes japoneses.

A arte do cultivo em vasos ou bandejas já reúne vários adeptos e até grupos de divulgação e troca de conhecimento, como a União Bonsai Pará. Por outro lado, de acordo com Rogério Dias, no Pará, assim como no Brasil, muitas pessoas não conhecem a arte do bonsai. Para ele, a cultura da prática ainda está se fortificando. “O bonsai aqui é forte, tem muitas plantas boas. O que é fraco é a cultura do bonsai, muitos não entendem direito. Tem gente que acha que a planta sofre”, afirma.