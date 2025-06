Praça da Bandeira, em Belém, será revitalizada e ganhará novos espaços; confira

A Praça da Bandeira, em Belém, será revitalizada, em uma parceria da Prefeitura de Belém com o Comando Militar do Norte (CMN). O acordo de cooperação foi firmado nesta quinta-feira (12). A praça, que já possui mais de 100 anos de existência, ganhará seis novos espaços, em uma obra que irá preservar a arborização.

Cercada por prédios imponentes, como o do Colégio Paes de Carvalho e o do Comando Militar do Norte, do Exército Brasileiro, a Praça da Bandeira ainda é pouco utilizada pela população.

Com a parceria, o cenário de abandono mudará. Segundo Igor Normando, prefeito de Belém, o projeto da nova Praça da Bandeira tem cerca de dez mil metros quadrados e incluirá estacionamento, área de gastronomia, espaço infantil, quadra poliesportiva e um Museu do Exército.

“Sem dúvida alguma a cidade vai ganhar muito com isso. Vai ser uma praça para toda a família, com toda a segurança e com todo o espaço voltado para a população. A gente vai devolver esse espaço para a cidade”, afirmou Normando.

O Exército Brasileiro ficará responsável pela construção, manutenção e segurança do novo espaço. A iniciativa foca na conservação, sustentabilidade e bem-estar da população. “Vamos tomar conta da praça, junto com a Prefeitura. Esse será um processo gradativo, a passagem de manto para que o equipamento público seja recuperado devidamente com as intervenções que precisam ser feitas. É uma parceria duradoura e para o bem de todos", disse o general Vendramin.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Belém Igor Normando agradece ao Exército e afirma que a parceria irá garantir “não só uma revitalização completa, como também uma ressignificação da Praça, onde vamos ter espaço para alimentação, espaço para criança, espaço para prática de esporte, vai ser um grande parque no coração da cidade”.

Veja quais serão os novos espaços

Quadra poliesportiva

Área de gastronomia

Museu

Espaço infantil

Estacionamento

Segurança e manutenção garantidas pelo Exército Brasileiro

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade