'MilTons': Camarote de Milton Cunha contará com Alane Dias na Aldeia Cabana; saiba mais

Nos dias 14 e 15 de março, a Aldeia Cabana irá receber a folia e o brilho dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém. Com exclusividade, o Grupo Liberal anuncia que todos os acontecimentos da programação serão comentados ao vivo no camarote "MilTons', comandado pelo carnavalesco paraense Milton Cunha.

O camarote de Milton contará com a presença ilustre de diversas personalidades paraenses, entre artistas, jornalistas, políticos e formadores de opinião. Uma das artistas convidadas que já está confirmada na programação é a paraense Alane Dias, que desfilou como musa da Grande Rio, na Sapucaí.

A ideia é que os convidados possam comentar juntos ao desfile das Escolas de Samba Associadas (Esa), que acontece na Aldeia Cabana. Além de reagir à apresentação das agremiações, o "Miltons" visa transformar o camarote de Milton Cunha em um encontro de promoção cultural e ambiental, com destaque para a riqueza do carnaval paraense e o alinhamento a práticas mais sustentáveis.