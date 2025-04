Bastian Baker lança versão em português de hit europeu com Manu Bahtidão

O cantor suíço Bastian Baker lança nesta sexta-feira (18), à 00h, o single “Dançar Sem Você” em todas as plataformas digitais. Sucesso absoluto em seu país de origem e destaque nas paradas da Bélgica, o artista apresenta uma nova versão, cantada em português, do seu hit “Dancing Without You”. A música chega em parceria com Manu Bahtidão.

Apaixonado pelo país, Bastian sonhava em se conectar mais profundamente com o público brasileiro. “O Brasil é um lugar muito único, que sempre me acolheu muitíssimo bem. Desde que estive aqui pela primeira vez, penso em gravar algo que me conecte mais diretamente com esse povo maravilhoso”, afirmou em entrevista exclusiva a O Liberal.

O convite para Manu Bahtidão participar da faixa surgiu de forma natural, após o cantor escutar a versão da artista para o hit sueco “Tattoo”. “A primeira vez que eu descobri a Manu foi pelo hit dela 'Daqui Pra Sempre', porque eu conhecia já a versão sueca. Quando eu escutei essa versão da Manu, eu fiquei chocado. Estava muito, muito boa essa canção, e no carro, na Suíça, eu estava escutando essa canção”, contou.

A gravação de “Dançar Sem Você” também foi especial para Bastian: “Quando eu gravei Dançar Sem Você a primeira vez, em Salvador, no estúdio do Carlinhos Brown, pra mim já estava bem destacado, mas, depois falaram quem poderíamos fazer um feat com essa canção, e a Manu Bahtidão era para mim a pessoa mais legal para essa versão. Ela aceitou e o trabalho foi bem fácil, porque ela é bem acessível. Ela canta incrivelmente e quando eu recebi a canção a primeira vez com a voz dela foi maravilhoso, eu escutei a canção várias vezes, tipo mil vezes”, disse.

O cantor também se surpreendeu com a personalidade e energia de Manu. “Ela é uma mulher com muita energia e eu gosto muito disso. Não conhecia ela como pessoa antes, achei bem legal e engraçada também. Foi isso que me surpreendeu mais, a sua personalidade que é muito legal”, comentou.

A cantora, por sua vez, comemorou a parceria e o cuidado do cantor em se adaptar à nova língua. “Eu estou muito feliz porque amei a música! Achei que ela tem uma pegada mais romântica, mas sem fugir do meu ritmo. E fiquei surpresa ao ver que o Bastian canta a minha versão em português, e não a original!”, afirmou.

Fã confesso do Brasil, Bastian revelou um carinho especial por Belém, cidade onde mora Manu. “Eu sou fã do açaí. Aqui no Brasil eu vou comer açaí todos os dias. Quando eu volto pra Suíça sinto falta de muitas coisas do Brasil, mas o açaí é a que mais tenho mais saudade. Então, só por isso que eu quero visitar, e depois também é uma região que eu não conheço, e quero descobrir, com certeza.”

O artista garantiu que está pronto para experimentar o açaí na forma mais tradicional. “Eu tenho certeza que vou gostar muito do açaí de Belém, porque já nos outros lugares do Brasil eu sempre pedi sem açúcar e sem estar mexido, eu gosto do açaí original, mas eu sei que tem muito mais que o açaí que preciso descobrir nessa região também”, finalizou.