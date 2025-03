Manu Bahtidão desembarca no BBB para show especial com João Gomes e rappers

A cantora Manu Bahtidão será uma das atrações da festa deste sábado (29/03) no BBB 25. A artista dividirá o palco com o cantor João Gomes, levando, respectivamente, o tecnomelody e o piseiro para os participantes do reality show. A noite ainda contará com apresentações de L7nnon e Filipe Ret, transformando a casa do programa em um verdadeiro festival musical.

VEJA MAIS

O pocket show para os participantes começa com Manu Bahtidão e João Gomes se apresentando juntos. No repertório da artista, sucessos como "Daqui pra sempre", "Destino" e "Torre Eiffel" prometem animar os confinados.

Já João Gomes traz ao palco hits como "Dengo", "Se for amor" e "Aquelas coisas". Os dois chegarão ao gramado de uma maneira inusitada: por meio de uma tirolesa de mais de 30 metros de comprimento, que também estará disponível para os brothers e sisters ao longo da festa.

Após o show de Manu e João, a noite segue com L7nnon e Filipe Ret. O rapper carioca apresenta faixas como "Freio da Blazer" e "Gratidão", enquanto Ret traz para o palco "Amor livre" e "Acima de mim só Deus".

A festa será ambientada como um grande festival musical, com detalhes especiais para os participantes. Pulseiras que piscam no ritmo da música, leques e copos temáticos serão distribuídos.