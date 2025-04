Kamisa 10 celebra Belém e revela vontade de parceria com Manu e Viviane Batidão

O vocalista Angelino, do grupo Kamisa 10, celebrou a recepção calorosa do público paraense durante o Samba Brasil, realizado neste sábado (05), no estacionamento do Mangueirão, em Belém. A banda foi responsável por abrir a programação, que ainda contou com shows de Menos é Mais e Revelação.

Animado com a energia da plateia, Angelino destacou o carinho dos fãs e contou que a cidade tem um papel especial na trajetória do grupo. “Tenho certeza que a galera entrou verdadeiramente na vibe do K-10. Sempre que a gente volta aqui, tenta fazer algo diferente. Hoje rolou pagodinho com o rock doido, e acho que o pessoal curtiu muito. Belém sempre abraçou o Kamisa 10 desde o começo”, declarou.

O vocalista aproveitou para agradecer pelo evento e ao Grupo Liberal pelo espaço, além de se declarar para o Pará. “Eu sou suspeito pra falar, porque metade da minha família é paraense. A gente ama o Pará, não tem como reclamar jamais”, afirmou.

Angelino também adiantou novidades para os fãs: o grupo se prepara para lançar um DVD com 17 faixas e 11 participações especiais. Duas músicas já foram divulgadas, mas ele garante que o público está ansioso pelo lançamento completo. “A galera já está cobrando muito que a gente lance logo esse DVD inteiro”, contou.

Ao falar sobre parcerias musicais, ele citou a vontade de gravar com nomes paraenses como Manu Batidão e Viviane Batidão. Segundo ele, chegou a rolar uma tentativa de "dobradinha" com Viviane no próprio Samba Brasil, mas o encontro no palco não aconteceu por uma questão de tempo. “Na próxima, a gente marca de cantar alguma coisa juntos. Tenho certeza que a galera vai gostar bastante”, concluiu.