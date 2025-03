Manu Bahtidão entrega que muitos artistas têm bafo: 'Boca podre!'

A cantora Manu Bahtidão foi a atração musical do programa "Melhor da Noite", apresentado por Otaviano Costa na Band, na última quinta-feira (13). Durante sua participação, ela participou do quadro "Papo de Bar" e um dos temas abordados foi o mau hálito. Com bom humor, Manu não hesitou em compartilhar experiências pessoais e profissionais sobre o assunto.

Ao comentar uma notícia sobre uma mulher que enviou um e-mail anônimo ao marido alertando-o sobre o bafo, Manu revelou que muitos artistas enfrentam esse problema nos bastidores. "Vários amigos meus. Eu queria muito citar nomes, mas não posso. Ixe Maria, tenho amigos demais da música com a boca podre. Você chega para cumprimentar no camarim e, Nossa Senhora... Vou mandar esse e-mail", brincou a cantora.

O e-mail mencionado é o serviço SOS Mau Hálito, criado pela Associação Brasileira de Halitose, que permite alertar anonimamente alguém sobre o problema e oferece sugestões de como lidar com ele. Para utilizar, basta acessar o site da associação e enviar uma mensagem anônima para a pessoa que se deseja alertar.

Manu também compartilhou sua própria experiência com o mau hálito após colocar lentes de contato dentais. "Eu mesma já passei por isso algumas vezes, depois que a gente coloca essas lentes, se não passar o fio dental direito... Fede que só", afirmou. As lentes de contato dentais são películas finas aplicadas sobre os dentes para melhorar a estética, mas exigem cuidados específicos de higiene.