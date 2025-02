Joelma defende Manu Bahtidão e rejeita rivalidade

Antes do show em Marabá, realizado na noite deste sábado (08), Joelma concedeu uma entrevista, na qual foi questionada por um dos repórteres sobre a rivalidade criada entre os artistas paraenses e se considera Manu Bahtidão uma paraense.

Joelma rejeitou qualquer tipo de rivalidade e defendeu Manu Bahtidão, destacando que a cantora abraçou o ritmo e leva a bandeira do Pará. Segundo ela, Manu veio para somar, não para dividir.

“Gente, não tem que ter isso não. A Manu agarrou o nosso ritmo, leva a nossa bandeira, tá entendendo? Ela veio pra somar, não pra diminuir”, declarou Joelma.

Em dezembro de 2024, Manu Bahtidão recebeu o título honorífico de Cidadã do Pará. A honraria foi concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).



ASSISTA: