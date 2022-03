Paulo André fala de grandes confrontos e cita Paysandu sem adversário; atleta já esteve em Belém

O último grande confronto no Big Brother Brasil 22, foi entre Jade Picon e Arthur Aguiar. Antes disso, e ainda está ocorrendo, toda semana um participante do quarto Lollipop tem deixado o reality.

Após a formação de mais um paredão, dessa vez com Laís, Eliezer e Douglas Silva, uma conversar no quarto do Líder relembrou alguns confrontos do programa e mundiais de futebol. Conversam DG, Arthur Aguiar, Lucas, Pedro Scooby e Paulo André, e o corredor lembrou confrontos de Barcelona x Real Madrid.

Em seguida PA, falou do Paysandu, mas não pensou em nenhum outro time que pudesse confrontar o Bicolor. Em alguns vezes, ele repetiu o nome da equipe, como se estivesse pensando em um confronto direto.

Para quem não lembra, PA começou a correr aos 15 anos. Em 2013 ele esteve em Belém para disputar os Jogos Escolares da Juventude em Belém, mas não conseguiu uma boa marca.