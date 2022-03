Quem está no paredão BBB 22 desta semana?

O nono paredão do BBB 22 já está formado. Douglas Silva, Eliezer e Laís formam o trio que está na berlinda desta semana. Gustavo também foi parar no paredão, mas escapou da votação popular no jogo do “bate-volta”.



Como foi a formação do paredão

O anjo Lucas deu o colar da imunidade para Eslovênia.

O líder Arthur Aguiar indicou Laís, com quem tem uma inimizade há semanas.



A médica teve direito a um contragolpe e puxou Douglas Silva para acompanhá-la no Paredão.

Eliezer foi o escolhido pela casa. Seis brothers votaram no confessionário, enquanto os outros cinco deram seus votos em aberto, na sala.



Eliezer, Douglas Silva e Gustavo disputaram a prova bate e volta. Gustavo superou os adversários e escapou do paredão.



Como foi a votação da casa



Votos no confessionário

Pedro Scooby votou em Eliezer ;

votou em ; Jessilane votou em Eliezer ;

votou em ; Paulo André votou em Eliezer ;

votou em ; Eliezer votou em Paulo André ;

votou em ; Laís votou em Pedro Scooby ;

votou em ; Linn da Quebrada votou em Paulo André;



Votos abertos