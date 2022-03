Paredão, estratégias e treta de casal: veja o que aconteceu no BBB ontem, domingo (20/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, domingo (20/03), um dia cheio de emoções e planos para traçar novas rotas dentro da 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado por treta entre um dos casais e desabafos dos emparedados. Veja o que aconteceu:

Paredão e Prova bate-volta

A formação do nono paredão não surpreendeu muita gente. Depois de vários acontecimentos, o público do BBB 22 já imaginava quem seriam os emparedados da semana - Laís, Douglas Silva e Eliezer. No entanto, o pós-formação da berlinda chamou atenção para algumas pessoas. A má sorte de Eli, na prova bate-volta, rendeu boas risadas dos brothers. O designer zerou a roleta 10 das 13 vezes em que teve a oportunidade de girar a ferramenta.

Depois da prova, ele revelou que ao final da dinâmica já estava torcendo para Gustavo, pois imaginava que não iria conseguir se salvar.

Treta de casal

Eslovênia aproveitou a madrugada para contar que não está muito feliz pela reaproximação de Lucas com os meninos do Quarto Grunge. Ela comentou sobre seu incômodo com as atitudes do crush:

"Para mim, é uma pergunta muito óbvia: 'Até que ponto vale a pena isso?' Para mim, não vale a pena ficar até o final do programa e depois as pessoas falarem que sou incoerente...", opinou.

Depois ela chegou a falar com o próprio Lucas sobre isso e ele se defendeu: "Eu tenho meus votos. Assim, são meio aleatórios? Não. Como disse para você. Tem pessoas que eu não voto. O resto? Posso votar em todo mundo. Tudo é possível", declarou ele.

Novas alianças

E uma nova aliança pode estar surgindo entre as sisters do reality. Apesar da disputa, ao falar sobre o jogo, Natália e Eslovênia revelaram que não pretendem votar em outras mulheres. Neste momento do jogo, elas iram manter a sororidade e a empatia umas com as outras., pelo menos por enquanto.

Medo da Eliminação

Laís e Eliezer já demonstraram que estão bem tensos com o paredão. Os dois passaram boa parte da noite falando sobre as posturas no jogo e traçando algumas estratégias. Também chegaram a lamentar o fato de dividir a mesma berlinda. Eli avaliou seu desempenho no jogo:

"Acho que demorei para acordar pro game, game mesmo. Precisei me sentir ameaçado por uma pessoa, que foi o Gustavo, para começar a me movimentar. Mas nisso já tinha um mês de programa. É coisa para caramba", disse.

Já a médica até consolou Gustavo e falou sobre uma possível despedida: "Se eu sair, só tem 30 e poucos dias. Já, já a gente se encontra. Passa voando". Depois ela foi conversar com DG e fez uma revelação inusitada: "Hoje eu teria mais possibilidade de ir em uma das meninas do que em você".

Ranço do líder

Laís também não perdeu a oportunidade de cutucar Arthur Aguiar. Em alguns momentos da noite a sister criticou o cantor. Para Eslovênia, a médica disse que as coisas que o ator fala fazem ela se sentir diminuída. Já com Gustavo, ela avaliou a possível dificuldade que o ex-rebelde teria em pedir desculpas.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)