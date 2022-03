Eliezer acusa Arthur de manipulação em Prova do Anjo e web reage

Inconformado por não participar da Prova do Anjo deste último sábado, 19, no Big Brother Brasil 22, Eliezer levou para os seus aliados uma questão: Arthur manipulou o sorteio dos participantes.

Ao usar uma urna cilindra e que com um tecido em cima, na parte que coloca a mão, o Líder precisou sortear os nomes para a última disputa. Eliezer ficou de fora e não gostou nada disso.

Acompanhe:

Eli: "Vocês repararam que na hora do sorteio?"

Laís: "O Arthur tava olhando. No início tava olhando, depois ele parou".

Eli: "Quando sorteou o último nome, do D.G [Douglas], ele olhou".

Laís: "Eu não vi. Eu vi o início".

Eli: "O rosto dele tava bem em cima e ele tava olhando. Eu não sabia porque nunca sorteei nada, mas a Natália falou que dá pra ver. Ele tava vendo os nomes. Será que ele tava escolhendo?".

Laís: "Eu vi ele olhando, mas não sei se foi de propósito".

Não satisfeito com o sorteio, ele foi até o confessionário pedir a revisão de prova. Lina alertou os colegas de confinamento sobre especularem essa manipulação. "Não vamos levantar acusações que não podemos provar. Se ele tivesse a possibilidade de escolher, não iria escolher a Laís [para jogar], né?", afirmou a artista.

Porém, Eli não se deu por satisfeito e levou o assunto para mais pessoas da casa. Vale lembrar, que ele ainda recebeu o Castigo do Monstro de Lucas, o que o deixou ainda mais chateado.

Laís também levou essa questão para Gustavo, que então “acreditou” na sua parceira e usou o microfone para pedir revisão de prova.

Muitos internautas se posicionaram em relação a Eliezer e acusaram o brother de ser despeito. Inclusive, alguns vídeos do momento do sorteio já circulam pela web, incluindo imagens postadas no perfil de Arthur Aguiar. Veja: