BBB22: vaza áudio de Tadeu Schmidt reclamando de P.A: 'Não sabe perder?'

Tadeu Schmidt parece não ter gostado nada da atitude de Paulo André ao ser desclassificado da Prova do Anjo deste sábado (19). O apresentador reclamou do atleta e a declaração acabou vazando durante a transmissão da Globoplay. "Não sabe perder? Poxa, quantas vezes eu falei que eram cinco cards em cima do expositor?", questionou. Ele então, diz para a produção que irá repreender o brother.

"Eu vou falar: 'PA, você é campeão mundial de revezamento, seu bastão cai sem querer, é tudo bem? Não é para ter a reação que teve, entendo sua frustração, mas ter essa reação? Estamos tratando todos da mesma maneira para você tratar dessa forma?'", disse.

Na dinâmica, o elenco precisava encontrar cinco cards escondidos e o primeiro a terminar vencia a rodada. Em determinado momento, quando o atleta apertou o botão e virou para o display, percebeu que um dos cards havia caído. "Caiu aqui sem quere", disse. Ao que o apresentador respondeu: "Você foi muito espero ao achar o último card no azulejo, mas foi descuidado ao deixar cair o card do botão", pontuou. "Não, ele caiu sem querer, Tadeu", justificou P.A.

E Tadeu continuou: "Pois é, mas os cinco cards precisavam estar em cima do totem", disse. "Ah, tá de sacanagem. Qual é, Tadeu? Por favor", insistiu o brother.

"É, os cinco cards têm que estar no totem expositor. P.A. está eliminado e Eslô avança para a semifinal. Parabéns, Eslô e valeu o esforço, P.A", agradeceu Tadeu. E então P.A. disparou respondeu desaforado. "Caralh*, mano. Tá de brincadeira. Put* que pariu", reclamou.