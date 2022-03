BBB 22: Lucas Bissoli vence a Prova do Anjo; veja como foi a disputa

Lucas Bissoli venceu a Prova do Anjo deste sábado, 19, no "BBB 22", depois de uma disputa eletrizante contra Pedro Scooby. Na dinâmica desta semana, oito pessoas foram escolhidas por sorteiro para participar da prova, feita em duelos de duplas. O líder Arthur Aguiar foi o responsável pelo sorteio, que deficiu as duplas e a ordem de jogada. Desta forma, a primeira fase da prova foi disputada da seguinte forma:

O primeiro duelo foi entre Paulo André e Eslovênia, seguidos por Pedro Scooby e Natália, depois Laís contra Lucas, e por último, Gustavo enfrentou Douglas. Ficaram de fora da prova: Eliezer, Jessilane e Lina.

Os vencedores da primeira rodada foram Eslovênia, Pedro Scooby, Lucas e Douglas. Nas disputas da semifinal, Pedro Scooby venceu Eslovênia, e Lucas venceu a rodada contra Douglas. A rodada final foi disputada entre Pedro Scooby e Lucas Bissoli. Lucas saiu vencedor da Prova do Anjo.

A prova tem patrocínio da Avon e a dinâmica é de mata-mata. A cada rodada, quem encontrar mais rápido todos os cinco cards espalhados, avança para a próxima disputa até chegar a final. Os cards estão espalhados por um grande cenário, e tem um grau de dificuldade alto para serem encontrados.

Veja o desempenho das duplas durante a prova:

Paulo André é desclassificado na primeira rodada da Prova do Anjo (Reprodução/ Globo)

Paulo André vs. Eslovênia

A primeira dupla levou bastante tempo para encontrar os quatro primeiros cards, e demoraram ainda mais para achar o último, escondido entre os azulejos. Paulo André encontrou o último card, mas foi desclassificado da prova por ter derrubado um dos cards antes de apertar o botão para finalizar o tempo. Dessa forma, Eslovênia seguiu para o próximo duelo.

Pedro Scooby vs. Natália

Natália e Pedro Scooby levaram praticamente o mesmo tempo para encontrar os três primeiros cards da prova. Depois disso, os dois demoraram até encontrar os mais difícies, escondidos na janela e nos azulejos. Natália foi a primeira a encontrar o card da janela, que logo depois foi encontrado pelo surfista. A disputa ficou novamente empatada, e depois de muito tempo, Pedro Scooby encontrou o último card e seguiu para a próxima fase.

Laís vs. Lucas

Laís foi a primeira a encontrar os três primeiros cards da prova e, depois de cerca de 10 minutos, foi alcançada por Lucas. Assim como as outras duplas, os dois também ficaram empatados por bastante tempo na procura pelos cards mais difíceis, escondidos na janela e nos azulejos. Laís foi a primeira a encontrar o card da janela, ficando em vantagem. Depois de certo tempo, Lucas encontrou o card dos azulejos, e logo em seguida, o da janela. A dupla levou 25 minutos para concluir a prova, e Lucas seguiu para a semifinal da prova.

Gustavo vs. Douglas

Douglas e Gustavo tiveram muita dificuldade para encontrar os cards. Os dois encontraram quatro cards depois de cerca de 20 minutos de prova. Depois de revirarem todo o cenário de cabeça para baixo, os competidores também ficaram empatados na procura pelo card escondido no azulejo da parede. Douglas chegou a pegar um dos cards do expositor onde ficam os modelos que eles precisam procurar, mas foi impedido por Tadeu. Depois de quase meia hora de prova, Douglas encontrou o card dos azulejos e seguiu para a semifinal.

Duplas seguem para semifinais

Os quatro vencedores dos primeiros duelos seguiram para uma nova rodada de disputas entre duplas. Na primeira rodada, Eslovênia enfrentou Pedro Scooby. O cenário da prova foi o mesmo, e os competidores precisavam achar novamente os cinco cards. Desta vez os cards estavam em locais "mais fáceis", alguns até mesmo à vista dos participantes.

Como as duplas se saíram nas semifinais:

Eslovênia vs. Pedro Scooby

Na segunda rodada da prova, Eslovênia disparou na frente e logo encontrou quatro cards. Pedro Scooby levou um tempo para encontrar o seu quarto card, e empatou com Eslovênia. Para o surfista, faltava apenas o card escondido na pia, e para a modelo, o escondido na banheira de bolinhas. Scooby achou o último card e seguiu para o final da prova do Anjo.

Douglas vs. Lucas

Na última disputa da semifinal, Douglas rapidamente encontrou três cards, e Lucas logo empatou a marca. Lucas então encontrou o quarto card e saiu na frente, enquanto Douglas ainda não havia encontrado o card de dentro da pia, mesmo card que faltava para Lucas completar os cinco. A dupla passou o tempo gasto por Pedro Scooby e Eslovênia. Lucas então encontrou o card da piscina e venceu a rodada.

Final entre pedro Scooby e Lucas

Scooby começou encontrando os dois primeiros cards rapidamente, antes de Lucas. Lucas então achou o primeiro, e logo depois Scooby encontrou o terceiro. Lucas encontrou o seu segundo e terceiro, empatando a disputa. Novamente na parede de azulejo, Lucas encontrou o quarto, enquanto Scooby encontrou o seu quarto. Lucas encontrou o seu último card e venceu a Prova do Anjo.