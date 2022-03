BBB 22: Eliezer e Gustavo estão no Castigo do Monstro da semana; entenda como será

Depois de uma longa Prova do Anjo na tarde deste sábado, 19, Lucas Bissoli saiu como o grande vencedor. Logo depois da consagração, ele escolheu Eliezer e Gustavo para o Castigo do Mosntro da semana. Desta vez, o castigo se chama "Bebê chorão", e nele brtothers precisarão carregar uma chupeta e uma mamadeira o tempo todo, e ao ouvir os bebês chorando, os castigados deverão ir para o berçário e cuidar dos bebês até que se acalmem.

No momento da escolha, Gustavo brincou: "Sempre quis ser pai", disse em tom de brincadeira. Eliezer, pelo contrário, parece não ter aceitado o castigo de forma tão amistosa, e ficou de cabeça baixa no sofá. Nenhum dos escolhidos para o mosntro estava no VIP.

LEIA MAIS

Lucas venceu a Prova do Anjo depois de uma série de disputas feitas em duelo. Os participantes precisavam encontrar cards espalhados por um grande cenário. Na final, Lucas disputou a prova contra Pedro Scooby, e saiu como vencedor.