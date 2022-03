Filme com Linn da Quebrada chega aos cinemas; confira a programação da semana

Tem filme nacional estreando nos cinemas do Brasil! “Vale Night”, estrelado pelos atores Gabriela Dias, Pedro Ottoni e Linn da Quebrada, já está em exibição no CineSystem, no Shopping Metrópole, em Ananindeua. O longa de comédia tem classificação indicativa de 16 anos.

A produção conta a história de Daiana, uma mulher cansada de exercer o papel que a sociedade acha que uma mãe deve ser e as responsabilidades de seu primeiro filho. Por isso, ela resolve pegar um "vale night" - uma folguinha - para sair com as amigas para um baile funk de noite.

Portanto, terá que deixar o filho com o pai da criança, Vini. Este, também entediado de olhar o filho por algumas horas, decide também ir para a suposta festa, mas sabendo que a mãe pediu para que ficasse com o filho, ele decide levar o menino junto com ele.

Tentado não ser avistado pela mãe da criança ou pelas amigas dela, tudo ocorre bem com o filho e ele na festa, isso até que ele perde a criança no baile. Desesperado, ele corre por toda comunidade para achar o garoto, se colocando em situações surreais, inusitadas e divertidas para que Daiana e suas amigas não o veja e o menino sozinho pelo baile.

Confira outras estreias de filmes desta semana

Os Caras Malvados: baseado nos quadrinhos de Aaron Blabey, Os Caras Malvados segue um grupo de animais ladrões e suas travessuras. Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre foram vistos como maus, desajustados e que assustam todo mundo que os vê. Eles têm uma longa história criminal, roubando tudo o que eles querem e como eles querem. Em um de seus planos de assalto em um evento de gala, o Sr. Lobo percebe que eles podem ser bons, ou melhor, que pessoas podem ver eles como bons animais. Sendo pegos pela polícia após um plano mal sucedido, o grupo de ladrões decide se passarem de bonzinhos para que a polícia não fique na cola deles e para não serem mandados para a prisão. Eles acabam aceitando a proposta do Professor Marmelada para ajudá-lo a recuperar porquinhos-da-índia que estão sendo usados para testes em uma empresa. Será que a farsa do grupo se manterá? Ou eles vão finalmente ser os bonzinhos da história?

O Ritual - Presença Maligna: Após se mudarem para uma nova casa no interior da Inglaterra, Marianne, seu marido Lionel e sua filha Adelaide acabam percebendo que estranhos e assustadores eventos começam a acontecer, levantando as suspeitas de que as pessoas da cidade escondem um segredo terrível. Com a ajuda de um famoso ocultista, o casal vai testar toda a sua fé, buscando descobrir a aterrorizante verdade sobre a presença maligna que habita sua casa e deseja possuir sua filha Adelaide.

Tarsilinha: Ao ver que a memória de sua mãe foi roubada, Tarsilinha se vê forçada a se lançar na aventura em busca da Lagarta. Ela entra em um mundo fantástico, povoado por estranhos seres, onde ela terá que encontrar aliados e enfrentar inimigos. Superada a crise e o susto iniciais, a guerreira em Tarsilinha desperta e as habilidades para se adaptar e usar seu julgamento vêm à tona.

Confira a programação completa do cinema esta semana:

Batman: todos os dias de 14h30 às 21h30

Os Caras Malvados: todos os dias de 14h30 às 19h30

Uncharted - Fora do Mapa: todos os dias de 14h20 às 21h35

Agente das Sombras: todos os dias às 19h20 e 21h40

Coração de Fogo: domingo e sábado às 14h40 e 17h; demais dias apenas às 17h

Vale Night: todos os dias de 14h35 às 18h30

O Ritual: todos os dias às 20h15 e 21h

Tarsilinha: todos os dias às 14h45