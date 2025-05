Maio Vermelho: Pará ocupa 12ª posição nacional em casos de câncer de boca

Durante o mês de maio, ações de conscientização ganham força em todo o país por meio da campanha Maio Vermelho, que tem como foco principal o combate ao câncer de boca, uma doença grave, silenciosa e altamente agressiva. A mobilização também busca reforçar a importância do diagnóstico precoce e da prevenção, especialmente em estados como o Pará, onde a estrutura de atendimento ainda apresenta desafios significativos.Segundo dados Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), o Pará registrou 888 casos de câncer de boca em 2024, e 84 novos casos apenas nos primeiros dois meses de 2025, ocupando a 12ª posição no ranking nacional.

De acordo com o cirurgião oncológico José Gabriel Paixão, especialista em câncer de boca, cerca de 70% dos casos no Brasil são diagnosticados em estágio avançado, o que compromete drasticamente as chances de cura. O cenário é ainda mais preocupante quando se observa a relação direta da doença com níveis mais baixos de renda e escolaridade, o que dificulta o acesso à informação e aos serviços de saúde.

No Pará, a situação segue o padrão nacional, mas com agravantes locais. Segundo dados apresentados no 12º Congresso de Epidemiologia, os bairros com maior incidência, em Belém, são Souza e São João do outeiro, onde concentram a maior incidência de casos na capital. O estado conta com poucos locais preparados para oferecer tratamento oncológico integral. Entre as unidades, apenas o Hospital Ophir Loyola, em Belém, dispõe de estrutura adequada dentro do plano estadual de acesso à oncologia de 2024.

Sintomas

Entre os sintomas de alerta para o câncer de boca estão aftas que não cicatrizam em até 15 dias, nódulos no pescoço e alterações na mucosa bucal. A doença é mais comum em homens e pode comprometer funções vitais como a fala, a deglutição e até a autoestima do paciente, já que pode provocar deformidades físicas significativas.

Prevenção

A Sespa informou que tem atuado na prevenção por meio de campanhas educativas, em parceria com instituições de ensino superior. As ações são desenvolvidas em uma rede que inclui os Centros Especializados de Odontologia (CEOs), Centros de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEMO) e laboratórios conveniados para a realização de biópsias. O diagnóstico precoce é essencial e pode ser iniciado por profissionais da odontologia, que frequentemente são os primeiros a identificar lesões suspeitas.

Em casos confirmados, os pacientes são encaminhados para hospitais de referência, como o próprio Hospital Ophir Loyola, além do Hospital Universitário João de Barros Barreto, o Hospital Regional Público de Castanhal, o Hospital Regional do Baixo Amazonas e o Hospital Regional do Tapajós.

A campanha do Maio Vermelho também se conecta com o Dia Mundial de Combate ao Tabaco, lembrado em 31 de maio, considerando que o tabagismo é um dos principais fatores de risco da doença. A orientação das autoridades de saúde é clara: manter hábitos saudáveis, realizar visitas regulares ao dentista e procurar atendimento diante de qualquer alteração persistente na cavidade oral.