Novo viaduto da BR-316 já melhora mobilidade em Ananindeua, avaliam usuários

Apenas 24 horas após a entrega do novo viaduto construído no entroncamento da BR-316 com a avenida Independência, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, os efeitos positivos na mobilidade urbana da área já começam a ser percebidos por motoristas, ciclistas e pedestres. A estrutura foi liberada justamente na véspera do feriado do Dia do Trabalho (1º), quando o tráfego entre os municípios costuma aumentar, especialmente rumo às praias e balneários da região. A nova configuração do trecho inclui ciclovia, passagens seguras para pedestres e vias de tráfego mais fluido.

Morador de Santa Bárbara e motorista de aplicativo, Denison Correa circula entre Marituba e Ananindeua diariamente e relata que o trânsito na área melhorou consideravelmente. “Facilitou mais a saída para quem vai curtir o feriado, está melhor, não tem como ter engarrafamento, só qualidade, só alegria”, afirma.

Ele lembra que antes da construção do viaduto, os congestionamentos eram constantes. “Gostei demais, melhorou muito, antes demorava para o sinal abrir. Era complicado porque as ruas são estreitas nessa área, aí engarrafava, agora já facilita mais, melhorou muito na questão de beleza, está muito bonito”, comenta.

A obra integra um conjunto de intervenções previstas no projeto de mobilidade urbana da BR-316. Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, a entrega é resultado de uma política pública voltada à melhoria da qualidade de vida da população. “Essa conquista é fruto de planejamento, obras e esforço financeiro, com o objetivo de atender às necessidades da população. As obras do BRT também estão em andamento. Já estamos na etapa final, que, junto com esses elevados, trará uma transformação significativa para os moradores dessa região”, pontua.

Ciclistas e pedestres também foram contemplados com as melhorias. O pedreiro Josias da Silva, morador de Marituba, trafega todos os dias de bicicleta pelo trecho e comemorou a entrega da nova estrutura. “Eu achei bom para gente, depois que foi entregue esse viaduto melhorou 100% o trânsito por aqui. Ficou mais bonito, com um novo visual. Minha vida como ciclista melhorou demais, agora temos uma faixa de pedestre e uma ciclovia, estou satisfeito”, destaca.