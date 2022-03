BBB 22: Luciano conta detalhes da treta de Naiara e ex-BBBs nos bastidores do reencontro do reality

O reencontro dos ex-BBBs na dinâmica para escolher um dos emparedados na última semana deu o que falar na Web. E parece que a “treta dos eliminados” rendeu bastante e foi parar nos bastidores do programa. Ao interagir com os seguidores nas redes sociais, Luciano revelou que Naiara Azevedo protagonizou a maior confusão com os outros participantes no camarim.

A rede Globo reuniu os eliminados do BBB 22 para uma dinâmica na última semana (17/03). Durante o ao vivo, rolou uma lavação de roupa suja entre os brothers que deixou a Web agitada. Luciano, o primeiro eliminado da edição, contou que nos bastidores “teve treta de tudo que é lado”.

“Eu tretei com Rodrigo, Rodrigo tretou com o Vyni, Vyni tretou com Larissa, e Naiara tretou com todo mundo", revelou o ex-brother. Ao falar sobre a cantora sertaneja, Luciano disparou que ela é 'falsa' e 'incoerente'.

"Não tem como não pegar ranço de uma pessoa que é, totalmente, incoerente e falsa. Foi o que ela fez no reality show. Ela se demonstrou ser uma boa moça ali e tal, mas o que ela estava fazendo e depois se comprovou é: estava usando os pipocas para se autopromover. E a máscara realmente caiu porque depois ela mostrou quem realmente ela é. Não era aquela boa moça", disparou Luciano.

Ele ainda desabafou sobre as falas de Naiara no programa: "Depois, no ao vivo, mandou: 'votei pra tu sair e votei certo porque tu saiu', mesmo sabendo de toda a minha história de vida. Só uma última coisa, eu fui acusado de ser uma pessoa que poderia passar por cima dos outros para conseguir a fama ou dinheiro. Acho que não foi bem eu, né? Não fui eu que quis passar por cima de todo mundo para querer aparecer", declarou.

