BBB ontem: Eliminação, reflexões e novas estratégias marcaram a noite de terça-feira (22/02)

A noite de terça-feira sempre é de grandes emoções no BBB 22. Ontem (22/03), a casa perdeu mais uma participante - do quarto Lollipop - e agora restam apenas 11 brothers no programa. Laís bateu o recorde de rejeição da edição, com 91,25% dos votos, no paredão contra Douglas Silva e Elieser e a saída da sister mexeu com os ânimos da casa.

Na madrugada, os participantes refletiram sobre o discurso de Tadeu Schmidt e criaram várias teorias sobre o que pode estar agradando - ou não - o público aqui fora. Além disso, já estão avaliando novas alianças e estratégias de jogo.

Eliminação

Após a eliminação de Laís, o famoso discurso de Tadeu deixou os brothers com a pulga atrás da orelha. Todos ficaram refletindo sobre qual seria a mensagem por trás das palavras do apresentador:

"Quem sai, deixa laços fortes aí dentro. Deixa um alerta para quem fica. Quem sai, talvez se arrependa da estratégia que escolheu no BBB. Quem sai, provavelmente não faz ideia dos motivos da sua saída. Quem sai, sai individualmente, não sai como grupo", disse Tadeu.

Misto de sentimentos e reflexões

Nesta reta do jogo, só restaram dois brothers do Lollipop no BBB 22. Após a saída de Laís, Eslovênia e Eliezer foram para o quarto e choraram bastante. Enquanto o designer se dividia em tristeza e alívio, a sister refletia sobre qual o grande erro deles no reality:

"O que a gente fez de errado? Não consigo enxergar nada. Isso que é o mais preocupante!", disse Eslovênia.

Depois de muita conversa, Eli perguntou se Eslô achou que foi "coincidência" o fato de Tadeu não falar sobre os participantes, mas, sim, sobre o quarto Lollipop. A sister respondeu que não e disse temer deixar o programa se for ao Paredão. "Não é coincidência, não tem como ser. Só sei de uma coisa: a cada dia que passa, eu sinto que, nos próximos paredões, se tiver eu e você, a gente vai sair", afirmou.

Na área externa, Jessilane, Linn da Quebrada e Natália também conversaram sobre a eliminação da médica do reality. "Mais uma vez reforça o lugar de que todas as pessoas que têm de atrito ou embate, que tem isso, saem...", refletiu Natália. "Com o Arthur...", completou Linn.

Todos vão sair!

Para acalmar e aliviar o clima tenso dos lollipopers, Pedro Scooby fez um pequeno discurso sobre o programa e declarou: "A única certeza que a gente tem é que todo mundo vai sair no próximo mês". Todos riram.

Fim de um dos casais

Durante a madrugada, Eliezer foi falar com Gustavo para saber como o brother estava depois da saída de Laís, com quem viveu um affair no reality. O paranaense, que estava visivelmente abalado, respondeu: "Um baque, né".

Mas também deixou claro que irá procurar a médica aqui fora: "Daqui um mês estamos juntos. Ela era meu porto seguro", disse o paranaense.

Foco total e fogo no parquinho!

Com mais uma eliminação, as alianças vão sendo reavaliadas no programa. Lucas conversou com a affair e confessou achar que Natália, Jessi e Linn torcem somente entre elas mesmas. Então, o brother declarou que, a partir de agora, sua torcida irá somente para Eslovênia.

"Não vou ficar torcendo por quem não torce por mim", revelou o capixaba.

Novas estratégias

Arthur Aguiar foi para o quarto do Líder explorar a mesa tática e já definiu quem serão os seus próximos alvos no BBB 22. O ator carioca formou um ranking com Linn em primeiro lugar, seguida de Natália, Gustavo, Lucas, Jessi, Eliezer e, por último, Eslovênia.

Momentos antes, o ator já conversava com Scooby e Paulo André sobre as estratégias que eles devem seguir para permanecerem na casa. Para o ex-rebelde, vai depender de Gustavo se um deles irá, ou não, ao próximo paredão

Sangue nos olhos.

No outro lado da casa, Gustavo prometeu agitar o jogo e voltar com sangue nos olhos. Ao conversar com Linn, o paranaense disse que ainda não cumpriu seu objetivo no reality.

"Agora o ogro vai voltar. Mais malvado do que nunca. Ainda não cumpri o meu primeiro objetivo", desabafou.

Eslovênia e Lucas também começaram a reavaliar ruas jogadas. Na academia, os dois analisaram vários cenários para a formação da próxima berlinda. A sister afirmou que, se ganhar o Líder, coloca Gustavo direto no Paredão. Já Lucas avaliou que a casa deve continuar votando em Eliezer. "Ele é lollipopper", justificou o estudante de medicina.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)