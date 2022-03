BBB 22: eliminados lavam ‘roupa suja’ e votam em Gustavo para ir ao paredão

Na noite desta quinta-feira (17), os oito ex-participantes do Big Brother Brasil, o BBB 22, participaram de uma programação especial no estúdio. O apresentador Tadeu Schimidt explicou a dinâmica, no estúdio principal do reality. Essa foi uma oportunidade de deixar limpo qualquer desentendimento entre os eliminados dentro da casa.

Uma das primeiras tarefas dos ex-BBBs foi escolher um líder entre eles. Rodrigo foi eleito pela maioria. Nayara foi a única que discordou. Em seguida, Tadeu iniciou uma votação para eliminar algum brother da dinâmica. A cada voto, uma discussão generalizada aconteceu ao vivo. Ao final, Nayara foi escolhida para não participar da programação. Veja quem votou em quem:

Bruna indicou Naiara;

Rodrigo votou na Naiara

Bárbara votou na Naiara;

Jade votou na Naiara;

Naiara votou na Bárbara;

Vinícius votou na Larissa;

Luciano votou na Naiara;

Larissa votou na Naiara.

Tadeu complementou que os ex-BBBs vão poder indicar uma pessoa do jogo para o paredão.

Confira os votos dos ex-participantes:

Rodrigo votou no Gustavo;

Larissa votou no Gustavo;

Bruna votou no Gustavo;

Luciano votou na Eslovênia;

Bárbara votou no Gustavo;

Jade votou no Gustavo;

Vinícius votou no Gustavo.

Por seis votos, Gustavo vai direto ao paredão do próximo domingo (20).

