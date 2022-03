BBB 22: Luana Piovani diz que filha chora com saudade do pai Pedro Scooby

Luana Piovani, ex-mulher do Pedro Scooby, disse que tem passado momentos difíceis com o confinamento do susfista na casa do "BBB 22". A atriz usou as redes sociais para dizer que Liz (6 anos), filha do ex-casal, tem chorado com saudade do pai. Na última terça-feira, 15, Scooby voltou de seu primeiro paredão, onde disputou a preferência do público contra Gustavo e Vinicius.

Na quarta-feira, 16, Piovani contou aos seus seguidores que o filho mais velho dos dois, Dom (10 anos), sofreu uma queda e fraturou o ombro. A atriz contava a história em um vídeo publicado no Instagram Stories, e ao fundo foi possível ouvir a pequena Liz, com voz de choro, perguntando: "Mãe, quando o papai vai chegar?".

Luana Piovani também contou que a filha está chorando há dias por saudade do pai, Scooby.

"Ela está numa crise, tem oito dias que chora toda noite com saudade do pai", disse a atriz.

"Domzuco fraturou o ombro, pela primeira vez. Que Deus me ajude, que sejam pouquíssimas, que isso não se repita. Mas agora está aqui tomando Novalgina, gelo, semana que vem volta", continuou Piovani sobre o estado de Dom.