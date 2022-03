Vaza filmagem antiga de Pedro Scooby no casamento de DG

Douglas Silva e Pedro Scooby demonstram muita amizade dentro da casa do BBB 22, e também cumplicidade no jogo. Mas a amizade entre os dois não começou no reality na Globo. É o que comprova um vídeo que vazou nesta terça-feira, 15. As imagens feitas no casamento de DG com Carolina Brito, ocorrido há 14 anos.

Chama a atenção as feições juvenis de ambos. A cerimônia aconteceu no ano de 2008, quando o ator e o atleta estavam com apenas 19 anos.

As imagens mostram o atleta sentado à mesa, entre os convidados. A noiva se aproxima e ele se levanta para cumprimentá-la com dois beijos no rosto. Em seguida, aparece DG vestindo um terno branco, que aperta a mão do brother surfista.